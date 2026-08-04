Escándalo en Boca Juniors: investigan a uno de sus futbolista por un caso de narcotráfico en Chile

El nombre de Carlos Palacios apareció en una investigación por narcotráfico en Chile luego de que un vehículo registrado a nombre del futbolista de Boca Juniors fuera incautado durante un operativo policial en Santiago, donde las autoridades encontraron una cantidad importante de cocaína.

El automóvil era conducido por Sebastián Soto Guerra, suegro del mediocampista chileno y padre de Alexia Catalina. Soto Guerra fue detenido como parte de una investigación que llevaba varios meses en curso y que apunta a una organización criminal que opera en la comuna de San Joaquín.

De acuerdo con información de medios chilenos, el detenido es señalado como uno de los presuntos integrantes de alto rango de la banda conocida como “Los Pájaros de La Legua”, grupo investigado por actividades relacionadas con el tráfico de drogas en la capital chilena.

La Fiscalía Metropolitana Sur confirmó que la investigación continúa abierta y que uno de los objetivos es establecer si existe algún tipo de relación entre Palacios y los hechos que se indagan.

Se trata de una investigación de larga data. La investigación continúa y debe determinar si existe algún vínculo entre el jugador y la investigación por el delito de narcotráfico”, declaró Alex Cortés, jefe de la Fiscalía del Sistema de Análisis Criminal (SAC) de la Región Metropolitana Sur.

¿Cuál es la situación legal de Palacios?

Hasta el momento, las autoridades no han señalado al futbolista como imputado ni han informado de alguna acusación formal en su contra. La investigación busca esclarecer la propiedad del vehículo, su utilización y cualquier posible conexión con la operación criminal. La carrera de Palacios

Carlos Palacios, de 25 años, es uno de los futbolistas chilenos con mayor proyección de los últimos años. Antes de llegar a Boca Juniors tuvo una etapa en el futbol brasileño, donde defendió la camiseta del Internacional entre 2021 y 2022.

Con el conjunto de Porto Alegre disputó 34 partidos antes de ser transferido al Vasco da Gama en una operación cercana a los ocho millones de reales. Sin embargo, su paso por Río de Janeiro no cumplió con las expectativas y posteriormente regresó al futbol chileno con Colo-Colo.

En 2025 fichó por Boca Juniors, equipo con el que suma 37 partidos, tres goles y cuatro asistencias. El mediocampista ofensivo también ha sido convocado por la selección de Chile.

El club argentino no ha emitido hasta ahora una postura oficial sobre la investigación que involucra al entorno familiar del jugador. Las autoridades chilenas continuarán con las diligencias para determinar el alcance del caso.