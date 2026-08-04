Delantera francesa de Rayadas fue operada de emergencia

La delantera francesa, Lindsey Thomas, fue operada de emergencia el pasado domingo por una apendicitis aguda, así lo dio a conocer el Club de Futbol Monterrey.

La delantera francesa, originaria de Saint-Claude, Guadalupe, inició su proceso de recuperación y el pronóstico de su recuperación estará sujeto a su evolución.

El pasado sábado, las Rayadas vencieron 1-2 a Tijuana, con goles de Jermaine Seoposenwe al 18’ y Valeria del Campo al 68’, en la Jornada 1 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX.

Para la jornada 2, Lindsey Thomas se perderá el debut en casa el próximo sábado 8 de agosto, cuando las dirigidas por Armandine Miquel reciban al Atlante en el Estadio BBVA, duelo que comenzará a las 8 de la noche.

El pasado 21 de julio, las Rayadas anunciaron a la delantera francesa como su nuevo refuerzo, procedente de la Fiorentina.

Lindsey Thomas ha defendido las playeras del Montpellier, FC Basel, Bordeaux, AS Roma, Milan, Juventus, Dijon.

La jugadora francesa estuvo en diferentes procesos en la selección, desde Sub-19, Sub-20 y Sub-23. Su llamado a la selección mayor se dio en 2022.