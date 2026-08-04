Frentes Políticos / 4 de agosto de 2026

1. Sin autoridad. Que la presidenta Claudia Sheinbaum tenga que recibir directamente a la Sección 22 para destrabar asuntos de la educación en Oaxaca es, en los hechos, una exhibición al gobernador Salomón Jara. Si los conflictos locales terminan resolviéndose en Palacio Nacional, significa que el interlocutor estatal dejó de ser confiable o útil. La CNTE decidió puentear al gobierno oaxaqueño porque encontró más respuestas en la Federación que en su propio estado. Jara prometió gobernabilidad y diálogo; hoy entrega un conflicto crónico que debe administrar la Presidencia. Una raya más al gobierno de Oaxaca. Ya ni sorprende.

2. Puertas abiertas. La visita del cardenal Pietro Parolin a México reaviva una posibilidad que nunca ha dejado de estar sobre la mesa: el eventual viaje del papa León XIV. En el marco del 35 aniversario del restablecimiento de las relaciones entre México y la Santa Sede, el secretario de Estado del Vaticano sostendrá encuentros con autoridades, la Conferencia del Episcopado Mexicano y el movimiento Diálogo Nacional por la Paz. Todo apunta a que se reiterará la invitación para que el Pontífice visite la Basílica de Guadalupe. De concretarse, ésta enviaría al mundo un mensaje de cercanía con México. Momento ideal para volver a fortalecer los valores.

3. Agosto. Mientras la UNAM intenta recomponer un proceso golpeado por irregularidades, no faltan quienes aprovechan la incertidumbre para hacer su agosto. Sin que exista todavía una convocatoria oficial del examen de control, plataformas y cursos ya ofrecen “preparación” para una prueba que no ha sido definida. El rector Leonardo Lomelí resolvió la urgencia al ordenar una nueva evaluación, pero recuperar la credibilidad exige esclarecer qué ocurrió, fincar responsabilidades y cerrar la puerta al oportunismo que hoy saca provecho de la crisis. ¿El siguiente curso será “Cómo hacer trampa, nivel avanzado”?

4. Cautela. Morena pisó el freno antes de abrir la carrera por las diputaciones federales y alcaldías. Con el respaldo de la dirigente nacional, Ariadna Montiel, la convocatoria se aplazó para reforzar la revisión de perfiles y evitar candidaturas que después se conviertan en un costo político. La decisión de Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones, manda un mensaje hacia dentro y fuera del partido: no habrá prisa por encima del control. Ahora deben demostrar que los filtros prometidos se aplicarán sin excepciones ni favoritismos. De poco servirá retrasar el calendario si, al final, prevalecen las cuotas… y los cuates.

5. Proyecto de aire. En Movimiento Ciudadano, cuyo presidente nacional es Jorge Álvarez Máynez, el optimismo viaja más rápido que los votos. Dante Delgado ya habla de conquistar cinco gubernaturas y 10 capitales en 2027, aun si los resultados de 2024 invitan a la prudencia. Fuera de Jalisco y Nuevo León, el partido sigue sin consolidar una estructura territorial competitiva. Tener listos a sus 32 coordinadores estatales es organización; convertirlos en triunfos es otra historia. Las elecciones no se ganan con pronósticos de Consejo Nacional, sino con presencia en las urnas. Por ahora, las metas de MC suenan más a declaración de intenciones que a un proyecto electoral con sustento. Insuficiente.