Gilberto Mora aumenta su valor en el mercado: ya cuesta más que cualquier mexicano en Europa

Una Copa del Mundo puede cambiar una carrera en 90 minutos. En el caso de Gilberto Mora, bastaron poco más de cuatro semanas ante la vista de millones de aficionados para que su valor dentro y fuera de la cancha incrementara notablemente.

El adolescente que llegó a la Copa del Mundo como una apuesta terminó convertido en el rostro del futuro de la Selección Mexicana. Sus actuaciones no sólo despertaron el interés de clubes europeos, entre ellos el Borussia Dortmund. También transformaron su cotización hasta colocarlo en un territorio reservado para muy pocos futbolistas nacionales.

La actualización de Transfermarkt confirmó lo que los visores europeos ya habían detectado durante el torneo. Mora pasó de estar entre las jóvenes promesas a convertirse en el mexicano con mayor valor de mercado.

¿En cuánto está valuada la carta de Mora

Su carta dio un salto de 10 millones de euros a 25 millones, un incremento del 150 por ciento en apenas una actualización.

Al tipo de cambio actual, esos 25 millones de euros equivalen aproximadamente a 29.3 millones de dólares estadunidenses.

Nunca antes un jugador de apenas 17 años había alcanzado semejante valoración en el futbol mexicano.

La cifra lo coloca por encima de futbolistas consolidados en Europa. Santiago Giménez aparece tasado en 18 millones de euros, mientras Edson Álvarez tiene un valor de 15 millones, los dos referentes tricolores de mayor valor.

El crecimiento no es casualidad. Durante el Mundial, el mediocampista de Xolos jugó con una personalidad impropia de su edad y aunque cometió errores costosos, nunca pareció intimidado por el escenario. Pidió la pelota, rompió líneas y mostró una madurez que terminó por convencer a analistas y clubes europeos.

Desde antes de cumplir la mayoría de edad ya aparece en el radar de instituciones que acostumbran desarrollar talento joven antes de venderlo a la élite del continente. El Borussia Dortmund figura entre los equipos que siguen de cerca su evolución, aunque las reglas de la FIFA impiden un traspaso internacional antes de que cumpla los 18 años, salvo excepciones muy específicas.