Todos los títulos de Cruz Azul en Liga MX tras 99 años de historia

Con un agónico Final, La Máquina se coronó en el Clausura 2026 tras imponerse 2-1 a Pumas en la cancha del Estadio Olímpico Universitario, bordando el décimo título de Cruz Azul en la historia de la Liga MX.

Terminando en el tercer lugar la Fase Regular del Clausura 2026, La Máquina de Joel Huiqui enfrentó al Atlas en Cuartos de Final, instancia en la que eliminó por un global 4-2 a los Rojinegros: 2-3 en la ida y 1-0 en la vuelta disputada en el Estadio Banorte.

Saliendo en calidad de víctima para las Semifinales ante Chivas, Cruz Azul igualó de forma agónica en la ida (2-2) y logró imponerse 1-2 en los últimos 90 minutos (4-3 en el global), superando la posición en la tabla general del Rebaño y obteniendo su sitio en la Final.

Finalmente, como si fuera una novela romántica, La Máquina igualó 0-0 en la ida celebrada en el Estadio Ciudad de los Deportes y comenzó perdiendo en la vuelta frente a Pumas, sin embargo, un autogol y la anotación del tan criticado Rodolfo Rotondi en el 90+5’, le dieron la décima estrella a los comandados por Joel Huiqui.

Los 10 títulos de Cruz Azul en la Liga MX

Fundados el 22 de marzo de 1927, Cruz Azul suma 10 títulos de Liga MX tras 99 años de historia, rompiendo una sequía de 9 torneos cortos sin alzar una corona de Liga MX y acercándose a Chivas y Toluca (12) en el segundo peldaño de máximos ganadores en la historia de la Liga MX.

Estas son las temporadas, rival y fecha en las que La Máquina bordó una nueva estrella en su escudo:

1968-69 / campeón por tabla general / 13 de marzo.

México 1970 / campeón en Liguilla por tabla / 11 de octubre.

1971-72 / Vs América / 9 de julio.

1972-73 / Vs León / 19 de junio.

1973-74 / Vs Atlético Español / 19 de mayo.

1978-79 / Vs Pumas / 30 de junio.

1979-80 / Vs Tigres / 13 de julio.

Invierno 1997 / Vs León / 7 de diciembre.

Guard1anes 2021 / Vs Santos / 30 de mayo.

Clausura 2026 / Vs Pumas / 24 de mayo.

* Pumas y León son los equipos que ya sufrieron una derrota en una Final ante La Máquina.

Cruz Azul queda a solamente 2 títulos de Liga MX de igualar a Chivas y Toluca en el segundo peldaño de los equipos más ganadores en el futbol mexicano. Mexsport

BFG