Eduardo Herrera vuela al oro en 5,000 metros y confirma que México tiene una estrella mundial

Eduardo Herrera volvió a demostrar que el atletismo mexicano atraviesa una época dorada en las pruebas de fondo. El corredor se proclamó campeón de los 5,000 metros en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 al cruzar la meta con un tiempo de 13:50.86 minutos, suficiente para darle a México la sexta medalla de oro en el atletismo.

Desde los primeros giros sobre la pista, Herrera asumió el control de la competencia. Con un ritmo sólido y sin dar opciones a sus rivales, el mexicano administró la carrera hasta lanzar el ataque definitivo en la recta final para confirmar un triunfo que lo consolida como el mejor corredor de medio fondo de la región y uno de los exponentes más destacados del continente.

¿Cómo terminó el podio ?

La medalla de plata fue para Víctor Ortiz, de Puerto Rico, quien detuvo el cronómetro en 14:02.74, mientras que el colombiano Pedro Marín completó el podio con un registro de 14:02.80.

El oro en Santo Domingo representa un nuevo capítulo en el extraordinario año de Herrera. El fondista llegó a la justa regional después de firmar actuaciones sobresalientes en la Liga Diamante, donde se ha medido con la élite mundial y ha demostrado que puede competir de tú a tú con los mejores especialistas del planeta.

Eduardo Herrera ha emergido como uno de los grandes rostros del atletismo mexicano. Jose Luis Melgarejo

Herrera agranda su leyenda

En mayo pasado terminó cuarto en la reunión de Xiamen de la Diamond League con un tiempo de 13:00.69, la mejor marca de su temporada hasta ese momento. Una semana antes había establecido un nuevo récord mexicano de los 3,000 metros, al registrar 7:27.63 minutos, confirmando que vive el mejor momento de su trayectoria.

Su crecimiento comenzó a llamar la atención desde 2025, cuando sorprendió con un histórico tercer lugar en la parada de Lausana de la Liga Diamante. Sin embargo, fue este año cuando dio el salto definitivo al romper una barrera que parecía inalcanzable para el atletismo nacional.

Durante el Track Fest de Los Ángeles, Herrera detuvo el reloj en 12:58.57 minutos en los 5,000 metros para convertirse en el primer mexicano en correr la distancia por debajo de los 13 minutos. Esa actuación también le permitió romper un récord nacional que había permanecido intacto durante 36 años y que pertenecía al legendario Arturo Barrios, quien había registrado 13:07.79 en 1989.

Nacido en Michoacán, criado en California y desarrollado deportivamente en Colorado, Herrera compite para el equipo Under Armour Dark Sky y representa a México en las principales competencias internacionales.

Con la victoria en Santo Domingo, el mexicano no sólo amplió el medallero nacional, sino que reafirmó que su nombre ya forma parte de la élite del atletismo internacional y que llegará como uno de los atletas a seguir rumbo a los grandes compromisos del ciclo olímpico.