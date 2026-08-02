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Liga MX: Así quedó la tabla general después de la Jornada 3 del Apertura 2026

El futbol mexicano culminó la tercera jornada del AP26. Acá te dejamos la clasificación general de la Liga MX antes de la pausa por Leagues Cup

Por: Eduardo Cristobal Colin

Tabla general Liga MX Apertura 2026 tras Jornada 3
Tabla general Liga MX Apertura 2026 tras Jornada 3IA

Ya culminó la tercera fecha del Apertura 2026 y ahora el torneo hará una pausa por la Leagues Cup. Esta jornada dejó grandes partidos, así como resultados sorpresivos, y lo mejor para los azulcremas es que el América estará como líder por varias semanas.

Resultados más importantes de la Jornada 3

Pumas dio la goleada más contundente de la fecha al vencer 5-1 a Juárez. Juninho (tres goles), Robert Morales y Guillermo Martínez resolvieron el partido con autoridad y llevaron a los universitarios a sumar seis puntos, consolidándose en la parte alta de la clasificación.

Los Pumas ganan, gustan y golean a Juárez con Hat-Trick de Juninho
Los Pumas ganan, gustan y golean a Juárez con Hat-Trick de JuninhoMEXSPORT

Tigres sufrió una dolorosa derrota 3-2 ante Querétaro en La Corregidora. Los Felinos están en una pequeña crisis en este inicio de torneo: están sin técnico y no suman ninguna victoria.

Atlante sorprendió y consiguió su primera victoria del torneo al derrotar 3-2 a Cruz Azul en el Estadio Banorte. Los Potros de Hierro le quitaron el invicto al campeón y permitieron sumar cuatro unidades.

América cerró la jornada con una contundente victoria 3-0 sobre Santos Laguna también en el Banorte. Henry Martín y Brian Rodríguez volvieron a marcar para poner a las Águilas en la cima de la tabla general empatadas con Tijuana.

Pausa por Leagues Cup

A partir del 4 de agosto la Liga MX entrará en receso por la fase de grupos de la Leagues Cup 2026. El torneo mexicano se reanudará con la Jornada 4 entre el 15 y el 17 de agosto, cuando los equipos regresen a la actividad regular del Apertura 2026.

Tabla general Apertura 2026 Jornada 3

  1. América – 7 puntos
  2. Tijuana – 7 puntos
  3. Toluca – 6 puntos
  4. Pumas – 6 puntos
  5. Monterrey – 6 puntos
  6. Cruz Azul – 6 puntos
  7. Querétaro – 6 puntos
  8. Necaxa – 6 puntos
  9. Atlas – 6 puntos
  10. Atlante – 4 puntos
  11. Puebla – 4 puntos
  12. Chivas – 4 puntos
  13. Pachuca – 3 puntos
  14. León – 3 puntos
  15. Atlético de San Luis – 2 puntos
  16. Tigres – 1 punto
  17. Santos Laguna – 0 puntos
  18. Juárez – 0 puntos

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