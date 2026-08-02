Liga MX: Así quedó la tabla general después de la Jornada 3 del Apertura 2026
El futbol mexicano culminó la tercera jornada del AP26. Acá te dejamos la clasificación general de la Liga MX antes de la pausa por Leagues Cup
Ya culminó la tercera fecha del Apertura 2026 y ahora el torneo hará una pausa por la Leagues Cup. Esta jornada dejó grandes partidos, así como resultados sorpresivos, y lo mejor para los azulcremas es que el América estará como líder por varias semanas.
Resultados más importantes de la Jornada 3
Pumas dio la goleada más contundente de la fecha al vencer 5-1 a Juárez. Juninho (tres goles), Robert Morales y Guillermo Martínez resolvieron el partido con autoridad y llevaron a los universitarios a sumar seis puntos, consolidándose en la parte alta de la clasificación.
Tigres sufrió una dolorosa derrota 3-2 ante Querétaro en La Corregidora. Los Felinos están en una pequeña crisis en este inicio de torneo: están sin técnico y no suman ninguna victoria.
Atlante sorprendió y consiguió su primera victoria del torneo al derrotar 3-2 a Cruz Azul en el Estadio Banorte. Los Potros de Hierro le quitaron el invicto al campeón y permitieron sumar cuatro unidades.
América cerró la jornada con una contundente victoria 3-0 sobre Santos Laguna también en el Banorte. Henry Martín y Brian Rodríguez volvieron a marcar para poner a las Águilas en la cima de la tabla general empatadas con Tijuana.
Pausa por Leagues Cup
A partir del 4 de agosto la Liga MX entrará en receso por la fase de grupos de la Leagues Cup 2026. El torneo mexicano se reanudará con la Jornada 4 entre el 15 y el 17 de agosto, cuando los equipos regresen a la actividad regular del Apertura 2026.
Tabla general Apertura 2026 Jornada 3
- América – 7 puntos
- Tijuana – 7 puntos
- Toluca – 6 puntos
- Pumas – 6 puntos
- Monterrey – 6 puntos
- Cruz Azul – 6 puntos
- Querétaro – 6 puntos
- Necaxa – 6 puntos
- Atlas – 6 puntos
- Atlante – 4 puntos
- Puebla – 4 puntos
- Chivas – 4 puntos
- Pachuca – 3 puntos
- León – 3 puntos
- Atlético de San Luis – 2 puntos
- Tigres – 1 punto
- Santos Laguna – 0 puntos
- Juárez – 0 puntos