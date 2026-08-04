Praggna vence a Caruana, Aronian y Liang en el GCT Rapid&Blitz en Saint Louis

La competencia es dura, difícil, áspera, de lo más compleja. La trayectoria de los grandes maestros del tablero semeja una montaña rusa, ondulante en triunfos y resultados adversos, sobre todo cuando el ritmo de juego disminuye en tiempo. Una expresión cruda y verdadera, la dio el GM estadounidense Hikaru Nakamura al finalizar en Miami el match de ajedrez rápido y blitz que ganaron a la selección de Uzbekistán: “Hicimos jugadas geniales y estúpidas”. Viene a colación porque Levon Aronian, como suele sucederle a cualquier otro GM, tras su brillante victoria en la R-1 sobre el neerlandés Jorden Van Foreest perdió en la segunda ronda del Grand Chess Tour Rapid&Blitz, en Saint Louis, ante el prodigio indio Praggnanandhaa Rameshbabu, lo que permitió presenciar una partida (25´00” +10”) no sólo de alta clase si no del fulgurante cálculo y precisión magistral de Praggna, quien además derrotó a Fabiano Caruana y Awonder Liang, tres de los mejores exponentes de los Estados Unidos.

Suma 9 puntos (+3, =3, -0) y le sigue en la clasificación Javokhir Sindárov, de 20 años, retador oficial a la corona del monarca mundial Gukesh, Dommaraju, con 7 (+1, =6, -0).

Blancas: Praggnanandhaa, R, India, 2,701.

Negras: Levon Aronian, EUA, 2,750.

Inglesa, A11.

R-2, Grand Chess Tour, Rapid&Blitz, Saint Louis.

1.c4 c6 2.Cf3 d5 3.e3 Cf6 4.Cc3 a6 5.h3 g6 6.d4 Lo que inició como Inglesa ahora presenta la sólida estructura defensiva de la Caro-Kann. 6...Ag7 7.Ae2 dxc4 8.Axc4 b5 9.Ab3 0–0 10.0–0 Cbd7 11.De2 a5 El despeje permite a la negras trazar la amenaza de jugar Aa6 con la intención de ganar pieza menor (Cc3) mediante b4. 12.Td1+= Aa6 13.De1 c5?+- El sacrificio posicional del peón, representa un error de Aronian pierde un tiempo y al crearse mayoría su atención estará centrada en capturar al peón libre..Es verdad que la captura de las blancas acentúa los Rayos X del Ag7 en la gran diagonal. 14.dxc5+- Los relojes marcan 16´10” contra 18´16”. Al darse cuenta de su error y del abandono de su centro Aronian reflexiona 11´42” para realizar: 14...Ab7+- 15.e4 a4 16.Ac2 Dc8 El tiempo juega un papel importante. Los cronos marcan ahora 13´21” para las blancas y apenas 01´18” para las negras. Ambos jugadores disponen de un añadido de 10 segundos por movimiento. Aronian se asfixia en el zeitnot. 17.e5 Ch5 18.e6?+= Se le escapa a la aguda visión de Praggna la jugada: 18.Ae4 Cxc5 19.Cd5 Db8 20.Cxe7+ Rh8 21.Ad5 Ce6 22.De4+-. 18...Cxc5 19.exf7+ Esta es la idea de Praggna, dañar la estructura. 19...Rh8 [19...Txf7 20.Cg5 Tf8 21.Dxe7 Dc6 22.Cce4 Tf5 23.g4+=] 20.Cd5± Ta6?+- (+2.75) 21.Ae3 a3 Praggna tarda 42” para descubrir, en esta posición, el movimiento vencedor. Admira la profundidad y rapidez de cálculo del GM indio. 22.b4! Axa1 En la combinación que va a realizar hay poderosa jugada de carácter intermedio que consolida su enorme ventaja ventaja posicional, en actividad y espacio. [22...Cd3 23.Axd3 (23.Txd3 Dxc2 24.Td2 Df5+-) 23...Axd5 24.Axb5 Axf3 25.Axa6 Dxa6 26.gxf3+-] 23.Cxe7 De6 (2´13” vs 23”) 24.Txa1 Axf3 (49” vs 22”)+-. 25.Dc3+ Cf6 26.Axc5+- Ae4 27.Te1! Una segunda clavada que ata de manos al segundo jugador. 27...Dxa2 El remate final de Praggna es magistral. 28.Axe4 Txf7 29.Ad4 Dc4 30.Cd5 a2 [30...Dxc3 31.Axc3 Rg8 32.Cxf6+ Tfxf6 33.Axf6 Txf6 34.Ta1 Ta6 35.Ac2+-] 31.Cxf6 Dxc3 32.Axc3 Tc7 33.Aa1 Tc4 34.Ch5+ Rinde negras. 1–0.

Final Speed-Chess: Hou Yifán vs Alice Lee, este Viernes.

Campeonato Británico. Domina Michael Adams, con 3 puntos. En la posición 11 con 2 ½, el prodigio Royal Shreyas, quien ayer venció al escritor y GM Peter Wells.

Blancas: Peter Wellls, Inglaterra, 2,318.

Negras: Shreyas Royal, Inglaterra, 2,502.

Inglesa simétrica, A35.

R-3, Campeonato Británico, Coventry, GB, 03–08-2026.

1.Cf3 c5 2.c4 Cc6 3.Cc3 g6 4.e3 Cf6 5.d4 cxd4 6.exd4 d5 7.cxd5 Cxd5 8.Db3 Cxc3 9.Ac4 e6 10.bxc3 Ag7 11.Aa3 Ca5 12.Ab5+ Ad7 13.Db4 b6 14.d5 Axb5 15.Dxb5+ Dd7 16.Dxd7+ Rxd7 17.dxe6+ Rc6 18.exf7 Cc4 19.Ab4 a5 20.Ae7 Axc3+ 21.Re2 Axa1 22.Txa1 Rd7 23.f8D Thxf8 24.Axf8 Txf8 25.Td1+ Cd6 26.Cg5 Te8+ 27.Rf3 Rc6 28.Cxh7 Te5 29.h4 Th5 30.Cg5 Txh4 31.Ce6 Cc4 32.Tc1 Rb5 33.Cc7+ Rc5 34.g3 Th7 35.Ce6+ Rb4 36.Cf4 b5 37.Cxg6 Ra3 38.Tc2 Cb2 39.Ce5 a4 40.Re4 Rxa2 41.f4 a3 42.f5 Rb1 43.Tg2 Th1 44.f6 a2 45.f7 a1D 46.f8D Da4+ 47.Rd5 Td1+ 48.Re6 Db3+ 49.Re7 Da3+ 50.Re8 Da8+ 0–1.