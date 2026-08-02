¿Por qué Guillermo Almada no celebra los goles del América?

Hace falta más que una goleada para ver a Guillermo Almada explotar de emoción. El estratega uruguayo ni con los tres goles del América sobre Santos perdió la seriedad.

Quedó férreo, analítico sobre su área técnica, mientras las gradas del Estadio Banorte desbordaban en festejos.

Guillermo Almada en el partido entre América vs Santos MEXSPORT

¿Cómo es que mantiene la cortina de hierro el charrúa?

“Es mi manera de ser, estoy más preocupado por corregir circunstancias que no hacemos bien, festejo poco, porque terminamos en un gol y había cosas que estábamos haciendo bien. Pero sí, la realidad es que disfruto poco, porque me gusta y se lo he recalcado que jueguen con la misma intensidad, me preocupo más de eso, por lo que conseguimos con mucho esfuerzo, es mi manera de ser técnico”, reveló en conferencia tras la victoria sobre los laguneros (3-0).

Aunque Almada no niega el confort que representa llegar a la primera pausa de la Liga MX, para adentrarse en la Leagues Cup y la presión que conlleva la institución azulcrema en escenarios internacionales.

“América debe apuntar a cualquier torneo, internacionalmente tiene que demostrar toda su jerarquía, pondremos lo mejor en búsqueda de un resultado, los de MLS van a intentar lo mismo, tenemos que ir con mayores expectativas y alegría con la gente”, comentó.

Guillermo Almada hizo mención especial de Alejandro Cárdenas, canterano azulcrema que disputó su tercer juego en Primera División.

“Entró bien, intentamos pregonar y llevar a impartir la justicia, si están mejor los de trayectoria, después verán los minutos. Tanto Coco, Arriaga, Ícaro que hizo fuerzas básicas en el club y uno que otro vamos a incluir en un futuro, han trabajado mucho, vienen en ascenso, hay buenas condiciones y seguro que el club disfrutará de un gran futbolista (Cárdenas), es una gran persona, hay que abrirle la puerta cuando ellos están en buen nivel y así lo hemos demostrado”, sentenció.