Asencio pone el desorden en el entreno del Madrid

No hay nada como una buena dosis de buen humor al final de un duro entrenamiento.

Y Raúl Asencio lo sabe, por eso, al finalizar la práctica de este martes, el defensa del Real Madrid echó mano de la tecnología para arrebatarle una sonrisa a varios de sus compañeros mientras abandonaban la cancha.

El primero en caer fue el recién fichado, también defensa holandés Denzel Dumfries, quien no entendió a la primera que la imagen que aparecía el móvil de su compañero era un filtro que modificaba la imagen para lucir como Sid, el perezoso de la película la Era de Hielo.

Otro de los que “cayó” en la dinámica de Asensio, fue el delantero Vinicius Jr. quien de pronto apareció con los ojos muy separados en la imagen y también tardó en darse cuenta de lo que estaba ocurriendo. Finalmente, Brahim despidió el simpático video con un mensaje para la afición.

“¿Y esto qué es?”, se preguntó entre risas. “Un saludo a todos los madridistas, gracias por el apoyo siempre”, dijo lanzando un beso.

A sólo unos días de que comience la Liga española, todo parece indicar que se vive un excelente ambiente en el plantel que ahora será dirigido por el estratega José Mourinho, quien todavía tiene programados al menos tres duelos amistosos antes de comenzar la actividad oficial contra el Espanyol.