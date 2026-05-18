Concachampions 2027: Seis equipos de Liga MX calificados; 3 más buscarán boleto

Seis equipos ya cuentan con su boleto a la Concachampions 2027 a disputarse a partir del próximo mes de febrero, sin embargo, tres conjuntos más de la Liga MX podrían sumarse a la participación mexicana en busca del título internacional; la Leagues Cup será su último chance para lograrlo.

El campeón de la Concachampions 2027 obtendrá su sitio en la Copa Intercontinental 2027 y en el Mundial de Clubes 2029, acompañando a Cruz Azul y a quien resulte ganador de la Final de la presente edición (2026) a disputarse en el Nemesio Diez entre Toluca y Tigres el sábado 30 de mayo.

Estos son los equipos de Liga MX que ya cuentan con su boleto al torneo internacional:

Toluca / campeón del Apertura 2025 de la Liga MX.

Tigres / finalista del Apertura 2025 de la Liga MX.

Cruz Azul / campeón o finalista del Clausura 2026 de Liga MX.

Pumas / campeón o finalista del Clausura 2026 de Liga MX.

Chivas / primer lugar de la tabla general de Liga MX en su temporada 2025-26.

América / segundo lugar de la tabla general de Liga MX en su temporada 2025-26.

La Concachampions 2027 arrancaría hasta febrero del siguiente año. Mexsport

Tres más van por su boleto a Concachampions 2027

Entre el martes 4 de agosto y el domingo 6 de septiembre se llevará a cabo la Leagues Cup 2026 en territorio norteamericano donde -por primera vez- México recibirá algunos partidos del torneo binacional, sin embargo, el grueso de los compromisos se jugará en Estados Unidos.

Con la participación de los 18 equipos de Liga MX, cada uno de los conjuntos contará con la posibilidad de adueñarse alguno de los 3 cupos disponibles para la Concachampions 2027 en caso de terminar entre los primeros sitios del certamen, ya sea como campeón, subcampeón o en el tercer lugar.

En caso de que alguno de los ya calificados termine entre los tres mejores del torneo binacional, Pachuca, Monterrey y Xolos (en ese orden) serán los beneficiados, ya que son los que siguen en la tabla de posiciones correspondiente a la temporada 2025-26 de la Liga MX.

* En ningún momento de la historia de la Leagues Cup, un equipo de Liga MX terminó entre los 3 mejores, por lo que los de la MLS han sido los beneficiados de las plazas para Concachampions.

La Leagues Cup se disputará por primera vez en México y Estados Unidos. Mexsport

BFG