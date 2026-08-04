Gabriel Milito reafirma compromiso con Chivas y descarta salida a River Plate

En las últimas horas ha tomado fuerza un rumor que pone en la mira a Gabriel Milito como posible técnico de River Plate.

El club argentino atraviesa una crisis de resultados bajo el mando de Eduardo Coudet y el nombre del estratega de Chivas figura entre las opciones prioritarias para un eventual cambio en el banquillo millonario.

De hecho, dichos rumores fueron confirmados por Excélsior. El club Millonario si tiene en la baraja el nombre de Milito, aunque no se han puesto en contacto con él o con el Guadalajara.

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Gabriel Milito descarta salir a River Plate

Fue en la conferencia de prensa previa al debut de Chivas en la Leagues Cup 2026, ante Los Angeles FC, donde el técnico argentino abordó de forma directa los rumores que lo vinculan con River Plate.

Sin rodeos y fiel a su estilo dejó en claro su postura y cerró cualquier espacio a la especulación.

No tengo nada que decir. Ya me conocen: tengo un compromiso muy grande con Chivas y estoy enfocado solamente en Chivas”, afirmó.

De igual manera, el DT argentino dejó en claro su objetivo, llevar al Guadalajara a lograr algún título.

Mi compromiso con este club es llevarlo, junto a los jugadores y los dirigentes, a poder conseguir algún título. Ese es mi único objetivo”, sentenció.

Segunda ocasión que River sondea a Milito

Este no es el primer acercamiento mediático entre River Plate y Gabriel Milito. Ya en febrero de 2026, tras la salida de Marcelo Gallardo del banquillo millonario, el nombre del técnico de Chivas sonó con fuerza en Argentina como una de las alternativas para suceder al ‘Muñeco’.

En aquella ocasión, la versión se diluyó con rapidez. Chivas trabajó para blindar al entrenador y extendió conversaciones de renovación, mientras el propio Milito reiteró su compromiso con el proyecto tapatío.

Ahora, con la crisis de resultados de Coudet, el rumor resurge, aunque el argentino ha vuelto a dejar en claro que su único foco sigue siendo el Guadalajara.