Leagues Cup 2026: Días, horarios, partidos y canal de TV gratis para la Jornada 1

La Leagues Cup 2026 arranca este martes 4 de agosto con la participación de los 18 equipos de Liga MX que intentarán consagrarse por primera ocasión en la historia del certamen, mismo que es dominado por los conjuntos de la MLS; estos son los días, horarios y sedes de la Jornada 1 del torneo binacional.

Durante la Jornada 1 que se llevará a cabo del martes 4 al jueves 6 de agosto, dos de los 18 partidos se llevarán a cabo en México, siendo el Estadio Nemesio Diez de Toluca y el Estadio Banorte de CDMX los primeros en contar con un compromiso de la Leagues Cup.

El primer partido de Leagues Cup en México, se jugará en el Estadio Nemesio Diez Mexsport

Estos son cada uno de los partidos, horarios y sedes correspondientes a la Jornada 1 de la Leagues Cup 2026:

Martes 4 de agosto

17:30 horas / Cincinnati Vs Pachuca - TQL Stadium.

17:45 horas / Columbus Vs Atlas - ScottsMiracle-Gro Field.

18:00 horas / Charlotte Vs Pumas - Bank of America Stadium.

18:30 horas / Minnesota Vs FC Juárez - Allianz Field.

20:00 horas / Tigres Vs Real Salt Lake - America First Field.

20:30 horas / Vancouver Vs Atlante - BC Place.

* Todos los horarios mostrados corresponden al tiempo del Centro de la Ciudad de México.

Miércoles 5 de agosto

17:30 horas / Inter Miami Vs Atlético San Luis - NU Stadium.

17:30 horas / Monterrey Vs Orlando City - Inter.co Stadium

18:30 horas / Dallas Vs Querétaro - Texas Health Mansfield Stadium.

18:30 horas / Nashville Vs León - Geodis Park.

20:00 horas / Toluca Vs Seattle Sounders - Nemesio Diez.

20:30 horas / LAFC Vs Chivas - BMO Stadium.

* Todos los horarios mostrados corresponden al tiempo del Centro de la Ciudad de México.

Jueves 6 de agosto

17:30 horas / New York FC Vs Santos - Sports Illustrated Stadium.

18:00 horas / Cruz Azul Vs Philadelphia Union - Subaru Park.

18:30 horas / Chicago Fire Vs Necaxa - SeatGeek Stadium.

19:00 horas / Austin FC Vs Xolos - Q2 Stadium.

20:00 horas / América Vs San Diego FC - Estadio Banorte.

20:30 horas / Portland Timbers Vs Puebla - Providence Park.

* Todos los horarios mostrados corresponden al tiempo del Centro de la Ciudad de México.

Partidos GRATIS de Leagues Cup 2026 en Imagen Televisión

Imagen Televisión transmitirá completamente gratis y en vivo un total de 3 partidos correspondientes a la Jornada 1 de la Leagues Cup 2026, mismos que se podrán seguir a través del canal 3.1 de TV Abierta, estos son:

Martes 4, 18:00 horas / Charlotte Vs Pumas - Bank of America Stadium.

Miércoles 5, 20:00 horas / Toluca Vs Seattle Sounders - Nemesio Diez.

Jueves 6, 20:00 horas / América Vs San Diego FC - Estadio Banorte.

La Leagues Cup jamás fue ganada por un equipo de la Liga MX. Mexsport

BFG