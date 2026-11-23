La Fórmula 1 buscaría alcanzar un mayor equilibrio entre sus equipos de cara a 2030. Para conseguirlo, contempla limitar a dos el número de escuderías que pueden utilizar las unidades de potencia de un mismo fabricante, incluido su equipo oficial. Esta medida afectaría especialmente a Mercedes, que tendría que prescindir de tres de sus cuatro clientes actuales para ajustarse a la posible nueva normativa.

El objetivo de la categoría sería evitar que los fabricantes con mayor presencia en la parrilla acumulen demasiada influencia sobre el campeonato. Actualmente, Mercedes suministra motores a cuatro equipos, mientras que Ferrari lo hace a tres, una situación que les otorga una presencia importante dentro de la competencia.

Sin embargo, la norma también contemplaría un mecanismo para evitar que alguna escudería se quede sin proveedor. Si un equipo no consigue un acuerdo para abastecerse de unidades de potencia, la FIA tendría la facultad de solicitar a uno de los fabricantes que suministre motores a una tercera escudería, por encima del límite establecido.

Las flechas plateadas deberán prescindir

El equipo alemán deberá tomar una difícil decisión de cara a 2030: reducir su cartera de clientes y quedarse únicamente con uno entre Williams, McLaren y Alpine. Aunque las tres escuderías cuentan con argumentos sólidos para defender su continuidad como clientes de Mercedes, la decisión parece encaminarse hacia una disputa entre el equipo de Woking y Williams, con quien los alemanes mantienen una relación más estrecha.

Por un lado, McLaren destaca por sus argumentos comerciales, pues es una de las escuderías con mayor seguimiento dentro de la Fórmula 1. A ello se suma su éxito deportivo reciente, luego de conquistar los campeonatos de constructores y pilotos en la temporada pasada, factores que lo convierten en un socio atractivo para Mercedes.

McLaren en Austin. reuters

En el otro extremo aparece Williams, escudería que mantiene una relación de 13 temporadas con el motorista alemán. Además de la continuidad de esta alianza, el equipo de Grove ha desempeñado un papel importante en el desarrollo de jóvenes pilotos, como George Russell, quien dio sus primeros pasos en la categoría con ellos antes de llegar al equipo oficial de Mercedes.

Escuderías y su motorista

Mercedes: Mercedes.

McLaren: Mercedes.

Williams: Mercedes.

Alpine: Mercedes.

Ferrari: Ferrari.

Hass: Ferrari.

Cadillac: Ferrari.

Red Bull: Red Bull - Ford.

Racing Bulls: Red Bull - Ford.

Aston Martin: Honda.