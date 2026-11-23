Tarik Skubal está cerca de convertirse en el protagonista de uno de los acuerdos económicos más significativos en la historia de las Grandes Ligas. El lanzador zurdo estaría llegando a un acuerdo con los Mets de Nueva York por nueve temporadas y 450 millones de dólares, una cifra que establecerá un nuevo récord para un pitcher en la MLB.

De acuerdo con información de distintos medios, incluyendo la MLB, el contrato está sujeto a que el beisbolista supere los exámenes físicos, por lo que la organización aún no ha confirmado oficialmente la operación.

El convenio contempla un salario promedio de 50 millones de dólares por temporada y supera los 325 millones que Yoshinobu Yamamoto recibió de los Dodgers de Los Ángeles por 12 años; así, Skubal se colocará en el primer lugar de los contratos más elevados para un lanzador.

¿Qué ha conseguido Tarik Skubal en las Grandes Ligas?

La inversión de los Mets ha estado respaldada por el rendimiento que el zurdo ha mostrado en las últimas temporadas. Skubal conquistó el premio Cy Young de la Liga Americana en 2024 y 2025, convirtiéndose en el duodécimo lanzador en conseguir el reconocimiento en campañas consecutivas.

Su dominio se refleja en sus estadísticas; en 2023 y 2026 registró una efectividad de 2.47, además de 655 ponches en 546 entradas durante este periodo. Estos números lo consolidan como uno de los abridores más destacados del béisbol estadounidense.

En la temporada 2026 consiguió 12 victorias y siete derrotas, con una efectividad de 2.72 en 26 aperturas. Aunque comenzó el año con los Tigres de Detroit, el equipo lo cambió a los Dodgers Los Ángeles en agosto después de su recuperación de una cirugía en el codo izquierdo.

¿Por qué los Mets apuestan por el lanzador zurdo?

La llegada de Skubal responde a una de las principales necesidades de Nueva York: fortalecer su rotación de abridores. Los Mets finalizaron la campaña 2026 con una marca de 74 victorias y 88 derrotas, lejos de los puestos de clasificación a la postemporada.

El cuerpo de abridores registró una efectividad colectiva de 4.47 estadística que ubicó a la franquicia en el puesto 23 entre los equipos de las Grandes Ligas; por ello, la incorporación del jugador representa una apuesta para recuperar competitividad en la Liga Nacional.

¿Qué contempla el contrato de Tarik Skubal con los Mets?

El contrato contempla un bono por firmar de 45 millones de dólares, protegido ante el cierre patronal que puede afectar a las Grandes Ligas, así como 30 millones en pagos diferidos entre 2036 y 2045. De acuerdo con la MLB, el convenio no incluye opciones para que el jugador pueda salir anticipadamente.

De concretarse después de los estudios médicos, los Mets aseguraron a uno de los mejores lanzadores de la actualidad durante casi una década, en una operación que marcará un nuevo precedente económico para los pitchers.