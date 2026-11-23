La noticia tomó por sorpresa al deporte mexicano. Prisca Awiti, medallista de plata en los Juegos Olímpicos de París 2024, anunció su retiro deportivo a los 30 años, apenas un par de años después de protagonizar uno de los momentos más importantes para el judo nacional. La decisión no llegó por una lesión ni por falta de resultados, sino por una razón mucho más personal: dejó de disfrutar lo que hacía.

La judoca mexicana reconoció que, incluso antes de viajar a París, contemplaba que ese sería su último ciclo olímpico. Sin embargo, nunca imaginó que la medalla de plata cambiaría tanto su vida ni que vendrían tantos momentos especiales después de subir al podio.

“Antes de Paris 2024 estuvo en mi mente que iba a ser mi último ciclo olímpico, nunca me imaginé todo el boom de mi medalla. Todos los momentos increíbles que vinieron después, en lo personal, me perdí un poquito en ese ambiente, sentí que ya estaba haciendo el deporte por obligación”, explicó Awiti en entrevista con ESPN.

El reconocimiento, las nuevas responsabilidades y la atención que recibió después de conquistar la plata terminaron por modificar su relación con el judo. Lo que durante años había sido su principal motivación comenzó a convertirse en una carga.

“Es difícil seguir haciendo algo tan importante teniendo una carga deportiva, cuando no lo estás haciendo por ti mismo. Ese fuego está en tu corazón y es todo lo que quieres. Un día me desperté y dije ya no, me di cuenta en los entrenamientos que ya no estaba feliz”, compartió.

Prisca Awiti tras ganar medalla de plata en París. Reuters

Aceptar el final de su carrera tampoco fue sencillo. Awiti confesó que durante un tiempo sintió que estaba decepcionando a las personas que la acompañaron en el camino, pese a haber conseguido una hazaña histórica para México.

“Eso fue lo más difícil para mí, aceptarlo yo misma. Cierta parte de mí estaba fallándole a mis amigos, a mi familia. Es muy triste porque siento que logré algo muy increíble en mi carrera y aún así sentía fracaso”, recordó.

La respuesta de sus seres queridos terminó por darle tranquilidad. Lejos de reprocharle su decisión, encontró comprensión y respaldo en quienes estuvieron con ella durante su trayectoria.

Su retiro marca el cierre de una carrera que alcanzó su punto más alto en París 2024, donde hizo historia para el judo mexicano. Esta vez, Awiti eligió escuchar lo que sentía antes que perseguir otra meta olímpica.