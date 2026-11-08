Campeonato de pilotos y equipos de la F1 2026 tras Brasil; Mercedes gana el título

La carrera en Brasil sentenció el noveno campeonato de constructores para Mercedes, con lo cual, la lucha de las dos clasificaciones está cerrada en la cima luego de que Andrea Kimi Antonelli consiguiera su título en México.

La situación es diferente en la segunda plaza donde tanto en el campeonato de pilotos como el de constructores está abierta. Si bien para los pilotos significa poco, en el caso de los equipos representa millones de dólares entre las posiciones, parte del presupuesto necesario para la próxima temporada.

Campeonato de pilotos tras el GP de Brasil 2026

Posición - Piloto - Escudería - Puntos

1 - Andrea Kimi Antonelli - Mercedes - 390

2 - Max Verstappen - Red Bull - 279

3 - George Russell - Mercedes - 262

4 - Lewis Hamilton - Ferrari - 261

5 - Charles Leclerc - Ferrari - 251

6 - Lando Norris - McLaren - 246

7 - Oscar Piastri - McLaren - 152

8 - Isack Hadjar - Red Bull - 122

9 - Liam Lawson - Racing Bulls - 87

10 - Pierre Gasly - Alpine F1 Team - 42

11 - Arvid Lindblad - Racing Bulls - 38

12 - Franco Colapinto - Alpine F1 Team - 27

13 - Oliver Bearman - Haas F1 Team - 23

14 - Gabriel Bortoleto - Audi - 14

15 - Nico Hülkenberg - Audi - 14

16 - Esteban Ocon - Haas F1 Team - 7

17 - Fernando Alonso - Aston Martin - 7

18 - Carlos Sainz - Williams - 7

19 - Alexander Albon - Williams - 5

20 - Yuki Tsunoda - Racing Bulls - 1

21 - Ryo Hirakawa - Haas F1 Team - 1

22 - Lance Stroll - Aston Martin - 0

23 - Valtteri Bottas - Cadillac F1 Team - 0

24 - Sergio Pérez - Cadillac F1 Team - 0

Campeonato de constructores tras el GP de Brasil 2026

Posición - Escudería - Puntos

1 - Mercedes - 652

2 - Ferrari - 512

3 - Red Bull - 415

4 - McLaren - 398

5 - Racing Bulls - 112

6 - Alpine F1 Team - 69

7 - Haas F1 Team - 31

8 - Audi - 28

9 - Williams - 12

10 - Aston Martin - 7

11 - Cadillac F1 Team - 0