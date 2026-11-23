Antes de consolidarse en la categoría, Cadillac necesita dar pasos sólidos no solo en su alineación de pilotos, sino también en quienes desarrollan su monoplaza, pues Colton Herta no cuenta con la velocidad y mucho menos con la experiencia para cumplir con el cometido de piloto reserva.

Colton Herta fue sustituido como piloto de Hitech GP. Cadillac Formula 1 Team

Con siete años de trayectoria en la IndyCar Series, el piloto estadunidense prometía credenciales de sobra para asumir un rol principal en Cadillac a futuro. Sin embargo, su desempeño en la Fórmula 2 fue sumamente errático, pues no consiguió adaptarse a la gestión de los neumáticos ni al comportamiento del auto.

Estas dificultades se reflejaron en sus resultados, pues marcha en el décimo noveno puesto de la clasificación, donde su mejor resultado fue un quinto lugar. Por ello, su equipo, Hitech, tomó la decisión de reemplazarlo por Roman Bilinski antes del cierre de temporada.

¿Por qué Colton Herta no es una buena opción en el desarrollo de Cadillac?

El trabajo en el simulador es clave para apoyar al equipo en el desarrollo del monoplaza. No obstante, el análisis de datos requiere experiencia y conocimiento técnico, dos aspectos en los que Herta todavía tiene un largo camino por recorrer. Pese a su trayectoria con Andretti en IndyCar, su última participación en categorías europeas de formación fue en 2016, cuando compitió en Euroformula Open y Fórmula 3. Después de una década alejado de ese entorno, su regreso llegó en 2026 con una temporada de Fórmula 2 que estuvo lejos de las expectativas.

Colton Herta a los controles del MAC-26. Cadillac F1

Red Bull, el ejemplo que debe seguir Cadillac

El caso de la escudería austriaca con Sebastián Buemi es el más claro de todos, pues su experiencia de tres temporadas en F1, aunada a sus cinco títulos en el Campeonato Mundial de Resistencia, le da credenciales de sobra para realizar labores de simulación en Milton Keynes.

Su rol consiste en evaluar diferentes ajustes, estudiar el comportamiento del auto y compartir los datos con los ingenieros para que puedan tomar decisiones en pista. La información obtenida ayuda a preparar las labores de puesta a punto para las carreras.

Mercedes también es un ejemplo de la importancia de contar con un piloto de desarrollo experimentado. Frederik Vesti ocupa el puesto de reserva de la escudería alemana, respaldado por su subcampeonato de Fórmula 2 en 2023 y sus años de trabajo en el simulador de Brackley. Su capacidad también quedó de manifiesto en el Gran Premio de México de 2026, cuando sustituyó a George Russell en la FP1 y terminó a poco más de una décima de segundo de Kimi Antonelli, siendo el corredor más destacado entre los novatos que disputaron aquella sesión. Su conocimiento y experiencia en el desarrollo del monoplaza lo convierten en una pieza importante de la escudería.

El equipo ha explicado que sus pilotos de simulador pueden completar alrededor de 170 vueltas en una jornada de trabajo, probando diferentes configuraciones y modificaciones para comprender mejor el comportamiento del monoplaza.

La finalidad es llegar a las prácticas libres con una configuración inicial y reducir el tiempo que los pilotos titulares necesitan para encontrar el equilibrio óptimo.

¿Quién debe ser el piloto reserva de Cadillac?

La escudería debutante en 2026 debe priorizar la velocidad, la experiencia y la capacidad técnica por encima del atractivo comercial al elegir a su piloto reserva, en lugar de dejarse influir únicamente por el impacto que pueda generar Colton Herta en el mercado.

'Checo' Pérez y Valtteri Bottas tratarán de dar un paso adelante con Cadillac AFP

Necesita a alguien que pueda aportar al desarrollo del monoplaza y esté preparado para competir si la situación lo requiere. Además de los ejemplos expuestos, Esteban Ocon es una muestra del valor que puede tener un piloto con recorrido en la categoría, pues, después de una temporada complicada con Haas, ahora figura como piloto reserva de Aston Martin.