La guerra de declaraciones entre Max Verstappen y George Russell sumó un nuevo y capítulo este sábado tras el Gran Premio de Las Vegas 2026, luego de que el tetracampeón del mundo celebrara públicamente el accidente que dejó al piloto de Mercedes fuera de la pelea por el podio en los giros finales de la competencia.

El conflicto entre ambos comenzó desde el viernes durante la tercera sesión de prácticas libres, cuando ambos tuvieron un contacto en la curva 14 tras un cambio de dirección de Verstappen en la frenada. Aunque los comisarios solo le impusieron una advertencia al piloto de Red Bull, Russell explotó contra él y calificó al holandés de actuar "como si fuera más importante y superior que todos los demás".

En la carrera del sábado, Russell se mantuvo en la contienda por el triunfo contra Verstappen. Sin embargo, tras protagonizar una intensa batalla con 34 adelantamientos por el liderato, Russell cometió un error en la vuelta 48: bloqueó los neumáticos al intentar superar a su compañero Andrea Kimi Antonelli por el segundo puesto y terminó estrellándose contra el muro, cayendo hasta la novena posición final.

El incidente fue recordado por el ganador Verstappen quien dijo: “la cuestión es que habla mucho fuera de la pista".

"Para mí realmente no me molesta porque está tan por debajo de mi nivel que de todas formas no tiene ningún sentido intentar responderle".

El neerlandés fue todavía más directo al relatar lo que sintió cuando observó el golpe de Russell mientras lideraba la carrera rumbo a la bandera a cuadros.

"Honestamente fue fantástico cuando miré por mi espejo retrovisor y vi lo que estaba pasando", dijo el piloto de Red Bull quien agregó: “mi día está mejorando”

Con esta victoria y la caída de Russell, Verstappen afianzó el subcampeonato de pilotos con 304 puntos a falta de dos carreras para el cierre de la temporada 2026 en Qatar y Abu Dhabi.