En un Mundial Femenil que aún no era reconocido como oficial por FIFA, México fue sede de la competición en 1971, edición que se disputó con un total de 6 países; el Tri Femenil llegó hasta la Final en el Estadio Azteca luego de vencer a Argentina, Inglaterra e Italia en Semifinales; los seguidores respondieron llenando un Coloso de Santa Úrsula con capacidad para 110,000 aficionados.

Este lunes 23 de noviembre se vivió un momento histórico luego de la confirmación de México como una de las sedes para el Mundial 2031, mismo que se también se llevará a cabo en Estados Unidos, Costa Rica y Jamaica con 48 países participantes y 104 partidos por disputarse.

La memoria nos lleva 40 años atrás, cuando en 1971 la afición azteca respondió en las tribunas de una Copa del Mundo que se llevó a cabo en el Estadio Azteca y el Estadio Jalisco, en donde México, Argentina e Inglaterra disputaron sus compromisos de la Fase de Grupos en la capital, mientras que Dinamarca, Italia y Francia hicieron lo propio en la Perla Tapatía.

El Tri Femenil consiguió el subcampeonato en el Mundial de 1971 celebrado en México. Mexsport

Las Semifinales y Final se llevaron a cabo en el Estadio Azteca, mientras que los partidos por el Tercer y Quinto sitio se disputaron en el Estadio Jalisco.

Para el Mundial 2031, México será parte de las 48 naciones que busquen el título del mundo, certamen que por primera vez contará con 104 partidos; cantidad de sedes, duelos en México y más detalles, se revelarán en los próximos meses.

¿Cómo le fue a México en el Mundial femenil 1971?

Haciendo del Coloso de Santa Úrsula su fortaleza, el Tri Femenil avasalló ante rivales de gran renombre durante la Fase de Grupos, mientras que en la Semifinal disputada el 29 de agosto de 1971 ante Italia, el Estadio Azteca lució pletótrico con 110,000 aficionados en sus tribunas para celebrar la clasificación a la contienda por el título, donde se cayó por goleada frente a Dinamarca.

Estos fueron los resultados de México en el Mundial Femenil de 1971 disputado en el país azteca:

México 3-1 Argentina / Jornada 1, Fase de Grupos – 15 de agosto, 1971.

México 4-0 Inglaterra / Jornada 2, Fase de Grupos – 22 de agosto, 1971.

México 2-1 Italia / Semifinal – 29 de agosto, 1971.

Dinamarca 3-0 México / Final – 5 de septiembre, 1971.

BFG