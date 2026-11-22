La tensión interna en Ferrari volvió a estallar este sábado durante el Gran Premio de Las Vegas 2026, luego de que Charles Leclerc tuviera un contacto con su compañero Lewis Hamilton, en la vuelta 38, que dejó a ambos coches del Cavallino Rampante fuera de contención por la zona del podio.

El incidente, que se produjo en la vuelta 38, provocó un trompo que mandó a Hamilton hasta la séptima posición final tras remontar, mientras que Charles Leclerc fue penalizado por el incidente.

El contacto ocurrió en la curva 7 mientras ambos peleaban por el sexto lugar. Los comisarios declararon culpable a Leclerc por lanzarse desde muy lejos sin ganar la posición y le impusieron una sanción de 10 segundos. Tras bajar del auto, Hamilton evitó entrar en detalles sobre el golpe, pero pidió a la directiva poner orden definitivo tras lo ocurrido hace unas semanas en el Gran Premio de México.

"Eso es algo que tiene que decidir Ferrari. Obviamente, he hecho todo lo que he podido y he dicho todo y más... ha sido difícil. Así que lo único que puedo hacer es presentarme y darlo todo, y con suerte en el fondo eventualmente lo resolverán", declaró Hamilton.

Por su parte, Leclerc aceptó el castigo asegurando que no creyó que Hamilton lo viera por el espejo: "En cualquier caso, no es aceptable que haya un contacto entre los dos coches, pero acepto la culpa".

Sin embargo, el más molesto en el garaje fue el jefe del equipo, Fred Vasseur, quien reveló que habían dado la orden expresa de no atacarse en pista. "Transmitimos el mensaje a Charles de que no adelantara. Y Charles, está claro que es un error que penaliza mucho al equipo. Hoy es completamente inaceptable. Honestamente, estoy más que molesto porque ese mensaje estaba claro después de México", sentenció el directivo francés quien, considera, una vez más, el trabajo de la fábrica terminó sin ser recompensado.