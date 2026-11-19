La FIA continúa planificando la evolución de la Fórmula 1, está vez no lo hará por medio de nuevas regulaciones, sino que será a través de uno de los puntos clave para impartir justicia en pista; pues han tomado la decisión de imponer comisarios de pista permanentes a partir de la próxima temporada.

La intención en esta decisión es clara: reducir las diferencias de criterios al momento de sancionar a los pilotos, así como una mejora en la toma de decisiones. Un modelo estructurado que busca la igualdad a través de los mismos parámetros.

Similar a la forma en la que se manejan categorías de deporte motor como la IndyCar, en donde sus stewards, en compañía del director de carrera viajan las 17 fechas del calendario para regir y juzgar las decisiones en pista.

De igual manera, en el campeonato de IMSA opera con un grupo de comisarios deportivos integrados por ex pilotos en una búsqueda por establecer un criterio respaldado por la experiencia; los cuales toman las decisiones en conjunto al director de carrera.

Por lo tanto, la FIA busca que en la Fórmula 1 se establezca un departamento de entre 12 y 15 comisarios permanentes en los próximos años. Sin embargo, su implementación será gradual: durante 2027 convivirán los nuevos integrantes con los oficiales que actualmente forman parte de la plantilla rotativa del organismo. De igual manera, emplearán parte del sistema de IMSA, pues quieren contar la presencia de un ex piloto como comisario de pista en cada Gran Premio que se dispute.

¿Por qué la rotación de comisarios significaba un problema para la Fórmula 1?

Durante varias temporadas, los pilotos han expresado que el criterio para sancionar determinadas maniobras es inconsistente, pues se presta a diferentes interpretaciones debido a la rotación de comisarios en cada Gran Premio.

Uno de los ejemplos más claros ocurrió durante 2024, cuando Lando Norris y Max Verstappen disputaban el campeonato mundial de pilotos. En el Gran Premio de Estados Unidos, el piloto de McLaren recibió una penalización de cinco segundos por adelantar al neerlandés fuera de los límites de pista.

Sin embargo, una semana más tarde, durante la carrera en México, Verstappen recibió dos sanciones de 10 segundos, además de una deducción de dos puntos en su superlicencia de la FIA, por ejecutar maniobras similares contra Norris. Estos veredictos generaron un debate sobre la inconsistencia en los criterios para imponer sanciones y propiciaron interpretaciones entre el público a través de redes sociales, donde algunos consideraron que el británico estaba recibiendo ayudas en su lucha por el campeonato.

De igual forma, pilotos como George Russell, Lewis Hamilton y Carlos Sainz se han pronunciado a favor de eliminar la rotación de comisarios para conseguir mayor consistencia en los criterios. En el caso del español, presentó una propuesta para que al menos dos oficiales fueran permanentes y pudieran evaluar de manera continua los veredictos.