La Federación Internacional del Automóvil (FIA) anunció este viernes un acuerdo unánime entre el organismo rector, la Formula One Management (FOM), las escuderías y los fabricantes de motores para adoptar una nueva generación de unidades de potencia V8 turboalimentadas de 2.1 litros a partir de la temporada 2030.

La situación llevará a que la posibilidad de extender los actuales V6 turbocargados híbridos quede eliminada, esto ante las exigencias del público quienes, desde el estreno de estas unidades de potencia, han reclamado mayor sonido en los motores. La situación se agravó ante los motores de 2026 con el reparto de energía 50/50 y el famoso superclipping que obligaba a perder potencia en rectas de alta velocidad para destinarla a la recuperación de la batería.

Ahora, la F1 abandona la extrema complejidad eléctrica de la era híbrida actual para apostar por mecánicas más simples, ligeras y económicas, impulsadas por combustibles sostenibles avanzados y con una hibridación limitada. Para la Fórmula 1, este giro significa el retorno de monoplazas más ágiles y compactos, diseñados para favorecer los rebases rueda a rueda, reducir los costos operativos de los motoristas y recuperar el rugido característico que durante décadas definió el espectáculo en las pistas.

El siguiente paso administrativo será presentar el marco regulatorio definitivo durante la reunión del Consejo Mundial del Deporte Motor (WMSC) que se celebrará el próximo mes en Shanghái para su ratificación formal.

El presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, celebró el consenso para dar este paso. "Este acuerdo marca un hito significativo en la configuración del futuro de la Fórmula 1. Desde el principio he sido claro en mi ambición de ofrecer un deporte más competitivo y emocionante para nuestros aficionados, manteniéndonos a la vanguardia de la innovación y la sostenibilidad", señaló el directivo.

Asimismo, el directivo enfatizó que la medida responde directamente a las exigencias históricas del público y de los propios competidores por recuperar la esencia mecánica de la categoría reina.