Dónde ver el Cruz Azul-LAFC: horario y canales para la vuelta de la Concacaf Champions Cup

Este martes 14 de abril de 2026 se define al semifinalista de la Concacaf Champions Cup, cuando Cruz Azul reciba al LAFC en el partido de vuelta de los cuartos de final. La Máquina está obligada a una remontada heroica en el Estadio Cuauhtémoc, pues llega al encuentro con una desventaja en el marcador global de 3-0.

Y sí: Cruz Azul necesita ganar por lo menos 3-0 para enviar la eliminatoria a tiempo extra. Será una noche en al que se espera que haya un futbol memorable. La Máquina se encuentra ante una misión hercúlea: revertir ese global de 3-0 tras la goleada sufrida en el compromiso de ida. El equipo dirigido por Nicolás Larcamón está obligado a rozar la perfección, necesitando ganar por cuatro goles o más para avanzar directamente.

La situación de Cruz Azul se complica por su reciente inercia negativa, ya que arrastra una racha de seis partidos sin conseguir la victoria, a pesar de mantenerse como sublíder en la Liga MX tras un empate 1-1 en el clásico joven. Larcamón ha insistido en que el equipo tiene la fe y el convencimiento total para lograr la remontada.

En ese sentido, el estratega argentino ha demandado a los suyos ser un equipo "combativo, implacable y dominante", que haga pesar la localía. Se espera que La Máquina adopte un esquema ultraofensivo con presión alta desde el inicio, contando con líderes clave como el capitán Erik Lira y el mediocampista Carlos Rodríguez, junto a Rodolfo Rotondi y José Paradela.

Por su parte, el LAFC llega al encuentro tras sufrir una derrota 2-1 ante el Portland Timbers en la MLS, un resultado que rompió una impresionante racha de 12 partidos sin perder.

Históricamente, el conjunto angelino ha dominado a los celestes, ganándoles en las dos ocasiones previas, incluyendo el duelo de la Concachampions 2020. Liderados por figuras como Heung Min Son, David Martínez y el goleador Denis Bouanga, el LAFC buscará un planteamiento más ordenado, priorizando el equilibrio defensivo para manejar su ventaja y explotar cualquier espacio que deje el desesperado ataque de Cruz Azul con rápidas transiciones.

¿Dónde ver el Cruz Azul vs. LAFC?

Sede: Estadio Cuauhtémoc



Hora: 19:00 hrs. (tiempo del centro de México)