Dónde ver el América-Nashville: horario y canal  para la vuelta de la Concacaf Champions Cup

El Estadio Banorte será el escenario de una eliminatoria de alta tensión esta noche, cuando el

América reciba a Nashville SC en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Concacaf Champions Cup. Tras el empate a cero goles en la ida celebrada en Tennessee, el cruce está completamente abierto, pero con una presión significativa sobre el equipo mexicano.

El equipo de André Jardine no atraviesa su mejor momento, con problemas ofensivos evidentes y una racha de resultados irregulares, incluyendo el empate 1-1 en el clásico joven el pasado fin de semana. A pesar de que Jardine ha prometido un América "más eficiente" para este compromiso, las Águilas están obligadas a ganar por cualquier marcador para avanzar a semifinales. “Este partido sin duda que será un América bastante distinto. No podemos esconder que estamos haciendo una primera fase de liga mexicana con algunos accidentes, malas actuaciones y conductas que no deberían de existir. Creo que no es un desastre porque estamos aun peleando por los títulos”, señaló Jardine, que atraviesa por su racha más complicada desde que se hizo cargo del equipo de Coapa.

El reglamento del gol de visitante supone un riesgo latente para los locales. Un empate con anotaciones en el marcador global (1-1, 2-2, etc.) eliminaría al América, ya que el gol marcado fuera de casa sería la llave para Nashville. Solo un 0-0 forzaría el tiempo extra y, posteriormente, los penales.

El Nashville, por su parte, ha demostrado ser un rival incómodo, disciplinado y ordenado defensivamente. Su historial reciente incluye la eliminación del Inter Miami de Lionel Messi en octavos de final, lo que subraya su capacidad para resistir a ofensivas poderosas. El conjunto de la MLS buscará apelar a la paciencia y al contragolpe para aprovechar la presión sobre el América. Un solo gol como visitante podría complicar enormemente la noche para los cremas en el Banorte

¿Dónde ver el América vs. Nashville?

Fecha: Martes 14 de abril de 2026.

Hora: 21:30 hrs. (tiempo del centro de México)

Sede: Estadio Banorte