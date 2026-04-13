"No vamos a claudicar", avisa Larcamón previo al Cruz Azul Vs LAFC

Una racha que afecta y sobre todo que incomoda en Cruz Azul. Nicolás Larcamón sabe perfecto que la presión aumenta para la recta final, cuando los compromisos son a matar o morir.

Porque tener seis juegos al hilo no es poca cosa. La ansiedad incrementa y más cuando el siguiente compromiso será cuesta arriba al tratar de remontar un marcador de 3-0 ante el LAFC en los cuartos de final de la Concachampions.

Todo lo que hay que hacer es lo que somos. Claramente tener una excelente versión, una versión perfecta, pero confiando mucho en que todo lo que se requiere para revertir la serie. Es mucho de todo lo que somos, un equipo combativo, implacable, y que es dominante. Hacer sentir mucho la localía y hacerles saber que no vamos a claudicar en la búsqueda del resultado”, señaló el técnico argentino.

“Confío muchísimo en la jerarquía de nosotros. La fuerza colectiva que tenemos en este tipo de situaciones, que quizás para muchos, no creen de lo que pueda llegar a pasar, pero estamos determinados y lejos de creer que es una llave cerrada, vamos a prepararnos para lograr la remontada”, añadió.

También es cierto que salir de estos resultados elevaría la confianza del equipo. Reencontrase con lo que fueron en el inicio sería la puerta perfecta para acercarse a los objetivos del título.

Para Larcamón, esta racha es la mejor forma de evolucionar, aprender y corregir el funcionamiento que el equipo ha desarrollado en los últimos juegos

Me ocupa más que preocuparme. Si somos inteligentes y tomamos lección de lo que han sido estos partidos, es una oportunidad de mejora, de evolución, de ajuste. No deja de ser un escenario que no nos gusta, que nos incomoda y nos incomoda mucho”.

“Esta racha nos da una gran chance de evolucionar algunos aspectos que indudablemente tenemos que evolucionar para llegar a las instancias más decisivas”, mencionó Larcamón.