Declaran la guerra a sitios que promuevan transmisiones pirata del Mundial 2026

Santiago Nieto, titular del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), anticipó que se cocinan más acciones de marco legal, para fortalecer la lucha contra las transmisiones ilegales de propiedades deportivas como el Mundial 2026.

"Está en este momento un asunto en la Suprema Corte de justicia de la Nación, pero es una facultad que ya ha sido declarada constitucional para poder bloquear los sitios de internet en donde se esté promoviendo piratería y donde se estén haciendo publicaciones o más bien transmisiones de streaming de los partidos o de cualquier elemento que esté violando los derechos de propiedad intelectual", refirió Nieto Castillo.

Durante la entrega simbólica de marcas famosas "FIFA", "Trofeo de la Copa Mundial de Futbol de la FIFA", Santiago Nieto resaltó la importancia de cuidar las marcas registradas, al tiempo que compartió el impacto global de éstas como fuentes de empleos y de identidad.

"Proteger los activos de la FIFA y de la Copa Mundial no es solamente un tema vinculado con la organización de la Copa del Mundo sino con salvaguardar un sistema económico, un ecosistema que finalmente genera empleos, impulsa industrias y fortalece cadenas de valor para nuestro país para América.

"El día de hoy hay solicitudes de marca de diversos signos distintivos como las siglas de la organización, nombres de los mundiales de los de futbol, diferentes diseños incluyendo por supuesto las mascotas. Hasta este momento mil 489 marcas de la FIFA continúan vigentes, hace un momento hice referencia a esto, que el 99. 8 por ciento de las personas entrevistadas conocían la Copa Mundial de Futbol", añadió el titular del IMPI, en el evento celebrado en el Pacio Postal.

Respecto a las acciones a nivel gobierno federal, Santiago Nieto expuso la preocupación que existe por combatir el ambush marketing.

"La presidenta Claudia Sheinbaum presentó una iniciativa desde el 15 de septiembre pasado, ya fue aprobada por el Congreso de la Unión, ya fue publicada en el Diario Oficial de la Federación y tenemos desde el pasado primero de abril la figura de marketing regulada a nivel legal, es la primera vez que vamos a tener la oportunidad como país, como institución, de poder enfrentar la piratería en el ámbito del mercadeo de emboscada. Un tema muy importante, porque se trata de proteger, insisto, la propiedad industrial a partir de no permitir piratería, pero tampoco permitir que empresas no patrocinadoras estén teniendo beneficios en las zonas aledañas de los estadios y de las FIFA Fan Zone", atizó.