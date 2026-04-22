Brugada presenta iniciativa para contener gentrificación

La jefa de Gobierno Clara Brugada presentó una iniciativa de reforma a la Constitución Política de la Ciudad de México en materia de vivienda en renta, con la que busca contener la gentrificación y garantizar rentas justas y asequibles en la capital.

La propuesta plantea elevar, a rango constitucional, que el precio de las rentas no pueda incrementarse por encima de la inflación anual reportada por el INEGI.

Con la medida se busca proteger a dos millones de personas que habitan en vivienda rentada; es decir, uno de cada cuatro capitalinos.

Tan sólo en la llamada ciudad central, compuesta por las alcaldías Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y Benito Juárez, uno de cada 10 vive en un inmueble arrendado.

“Y el fenómeno de la vivienda en alquiler, va en aumento. Entre 2010 y 2020, aumentó en 135 mil el número de personas que rentan, aunado al incremento de más de 30 por ciento en el precio de la renta en algunas zonas de la ciudad” dijo Brugada, al detallar que la iniciativa formaliza la creación de una Defensoría Inquilinaria para atender conflictos entre arrendadores e inquilinos.

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Rentas no deben superar inflación

La mandataria capitalina explicó que esta reforma forma parte de la futura Ley de Rentas Justas y Asequibles, de la que no dio fecha de presentación, a pesar de que había prometido sería presentada en diciembre del año pasado, para que fuera discutida y avalada para antes de la justa mundialista.

Todo esto se va a resolver, yo pienso que a más tardar en septiembre, pero si se hace un periodo extraordinario para ello, mejor. Pero eso ya lo decidirá el Legislativo”, dijo Brugada.

En conferencia de prensa, desde el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, precisó que la iniciativa incluye cuatro ejes que servirán como “primer paso” de un proceso compuesto por dos etapas.

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En primer lugar, se busca elevar a rango constitucional una serie de reformas al artículo noveno de la Constitución en materia de vivienda en renta, que proyecta elevar a rango constitucional que los precios de las rentas no pueden superar la inflación anual.

Ya no reconoció la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero queremos que se convierta en ley”, afirmó.

Además, se incluye en la Constitución la obligación del gobierno “de articular una política integral para incrementar de manera significativa la oferta de vivienda asequible, incorporar la creación de una Defensoría Inquilinaria, que garantice los derechos tanto a arrendadores como arrendatarios, para ello se creará un padrón de rentas digital.

El arrendador tiene que registrar la operación en un padrón digital. Si no lo hace el arrendador, lo podrá hacer el arrendatario y con esto garantizamos que efectivamente se cumpla el contrato de renta firmado”.

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En caso de enfrentar un conflicto, como son muy frecuentes entre inquilino e inquilinario, la Defensoría ofrecerá arreglar el diferendo a través de un mecanismo de mediación “para resolver el problema de forma expedita, pero si quieren irse por otra vía, estarán en su derecho” expresó.

Asimismo, se propone implementar una política contra la gentrificación, reconocer el derecho de todos los habitantes al arraigo vecinal y comunitario, se establece que el gobierno de la ciudad ampliará permanentemente su reserva territorial para garantizar el derecho a la vivienda adecuada y asequible a través de la adquisición de suelo.

La segunda etapa contempla la Ley de Rentas Justas, Razonables y Asequibles, que prevé presentar más adelante.

Sin vulnerar propiedad privada

Brugada Molina rechazó de forma tajante que la norma “pretenda vulnerar el principio de propiedad privada” en la ciudad de México.

Lo rechazo tajantemente. Tanto en esta propuesta de reforma constitucional como en la próxima propuesta de Ley de Rentas Justas, de ninguna manera se afecta la propiedad privada, hay quienes tratan de engañar a la población buscando justamente esa narrativa, diciendo que se quiere afectar la propiedad privada. Al contrario, la propuesta que vamos a presentar tanto de reforma constitucional, como la Ley de Rentas le da certeza jurídica a la propiedad, a las rentas por diversas razones”.

En ese sentido, el secretario de Vivienda, Inti Muñoz, dijo que se garantiza el derecho a la vivienda y “se combate el proceso de desplazamiento”.

La reforma y la próxima norma “podrían comenzar a discutirse en septiembre, con el arranque del nuevo periodo legislativo en el Congreso capitalino”, insistió Brugada.

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