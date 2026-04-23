Golpe a la piratería en el Centro: decomisan casi 20 mil productos

Un operativo en el Centro Histórico dejó como saldo 19 mil 591 productos pirata asegurados, entre tenis, playeras y artículos deportivos alusivos al próximo Mundial, en acciones encabezadas por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), con apoyo de fuerzas de seguridad.

El despliegue se realizó en 23 locales de Plaza Olimpia, tiendas Max Balance y Sport Smart, en la alcaldía Cuauhtémoc, donde participaron 67 inspectores en coordinación con autoridades capitalinas y federales.

Durante la intervención, se decomisaron productos con marcas como FIFA, Adidas, Nike, Puma, Reebok, Under Armour, Pirma, New Balance y Joma, además de una máquina de sublimado utilizada para la elaboración de mercancía.

Foto: Especial

El valor de lo asegurado asciende a más de 6.3 millones de pesos, como parte de la estrategia “Operación Limpieza”, enfocada en frenar la comercialización de productos que violan derechos de propiedad intelectual.

De acuerdo con las autoridades, el operativo se originó a partir de denuncias recibidas en el Buzón de Piratería, lo que derivó en 48 procedimientos y la participación de 33 representantes de marcas afectadas.

El titular del IMPI, Santiago Nieto, advirtió que los operativos continuarán en zonas como Tepito, Centro Histórico y Coapa, especialmente ante la cercanía del Mundial 2026.

Se enviará un mensaje claro de cero tolerancia a la comercialización de mercancía ilegal”, señaló en un comunicado.

Autoridades indicaron que estas acciones buscan proteger a los consumidores, evitar fraudes y garantizar condiciones de competencia justa, mientras se refuerzan inspecciones en puntos clave de la ciudad.

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