"Es una F1 que nadie entiende": "Checo" Pérez arremete contra las reglas del 2026

El piloto mexicano Sergio "Checo" Pérez criticó una vez más la normativa actual de la Fórmula 1 2026, misma que sufrirá cambios a partir del Gran Premio de Miami luego del acuerdo al que llegaron los equipos, la F1 y la FIA, anunciadas apenas hace unos días.

Para “Checo” Pérez, el cambio no ha sido una evolución, sino una ruptura total con lo que se conocía en la máxima categoría. "Sí, sinceramente sí es. Muy diferente, una F1 muy diferente que realmente nadie la entiende, no entendemos los pilotos, los ingenieros, es una F1 nueva para todos, y muy complicada, porque es totalmente diferente a lo que veníamos haciendo", admitió.

El tapatío explicó que la búsqueda de la velocidad máxima en las curvas ha pasado a un segundo plano frente a la administración de los sistemas híbridos: "Tenemos mucho que aprender con los equipos, los pilotos, mucho que adaptarnos, pero sí quita un poco el factor que siempre como piloto buscamos ser lo más rápido posible, entrar a la curva lo más rápido posible, salir igual, entonces ahora es mucho más importante y tiene un papel mucho más relevante la parte eléctrica, la parte de recargar".

La paradoja de la velocidad: "Ir lento para ser rápido"

Una de las críticas de Sergio Pérez se centró en cómo las reglas han alterado la lógica de la competición, tanto en sesiones de clasificación como en carrera. "Muchas veces en calificación, cuando vas más lento, acabas siendo más rápido. Entonces, es una F1 mucho más diferente de lo que todos estábamos acostumbrados, y por eso nos ha costado tanto trabajo", señaló.

Esta inconsistencia se traslada también a los domingos, donde los diferenciales de velocidad se han vuelto impredecibles. "Llega el momento donde tú vas 80, 90 kilómetros más rápido que el coche de adelante, y no sabes por qué, es difícil saberlo, porque no tienes la información en ese momento de lo que está pasando", explicó Pérez. "Es una realidad que los coches no son tan divertidos como eran antes".

Falta de consenso y la ventaja de Mercedes

A pesar de que el dominio de Mercedes ha regresado con fuerza en este inicio de ciclo, Pérez asegura que el descontento con las reglas es unánime en la parrilla. "Hoy en día Mercedes tiene una ventaja importante, entonces ponerle acuerdo a todos los equipos será difícil, pero creo que los mismos pilotos de Mercedes, nadie está satisfecho de los equipos, nadie está contento con estas nuevas normativas, y todos estamos trabajando para ver cómo podemos llegar a un mejor balance y disfrutar de lo que nos gusta".

El reto de Miami

De cara a la próxima cita en el calendario, Pérez se mantiene optimista tras haber superado problemas técnicos iniciales. "Fue el primer fin de semana donde en verdad pudimos mostrar dónde estamos, entonces ahí yo creo que eso fue la clave, y para Miami, todos los equipos llevan muchas mejoras, entonces ahí va a ser un punto clave para nosotros, ver qué tanto podemos mejorar. Es poner el equipo en lo más alto posible en este periodo".

Finalmente, Checo Pérez se mostró sorprendido por como han estado en contienda contra otro equipo: "Nunca nos imaginamos que íbamos a estar peleando con Aston Martin, entonces son las sorpresas que la Fórmula 1 te puede dar. Hay que seguir adelante y esperar que llegue nuestro momento".