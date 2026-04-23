Quedo definido el cartel que tendrá el Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) con motivo del 70 Aniversario de la Arena México, función que se realizará este viernes 24 de abril de 2026. En la lucha estelar, Máscara Dorada, Hechicero y Black Tiger se enfrentarán en un triangular por el Campeonato Universal 2026.

“Convertirme en Campeón Universal por segunda ocasión es una misión que tengo desde hace mucho tiempo, ganar este campeonato hará que más empresas, luchadores y público volteen a vernos. Quiero convertirme en el mejor luchador de México y en un estandarte de la lucha libre, si quieres ser de los mejores, tienes que enfrentar a los mejores”, dijo Máscara Dorada, Campeón Mundial Histórico de Peso Welter.

‘El Joven Maravilla” obtuvo su boleto a la final tras derrotar a Flip Gordon y Averno.

Por su parte, Hechicero, Campeón Mundial Completo del CMLL, consiguió su boleto tras superar la segunda eliminatoria, en la que participaron Ángel de Oro, Místico, Templario, Neón, Niebla Roja y Stigma. “El objetivo no solo es ganar, también es dar un buen espectáculo, ser Campeón Universal es coronar tantos años de trabajo, llego con tranquilidad, seguridad y concentración total”.

A su vez, Black Tiger obtuvo el último boleto al superar la tercera fase, en la que participaron Esfinge, Akuma, Guerrero Maya Jr., Capitán Suicida, Calavera Jr. I, Felino Jr., El Cobarde e Hijo de Stuka Jr. “Para mí es un sueño luchar en el aniversario de la Arena México, porque aquí crecí como luchador y como persona; la gente no sabe todo lo que hay detrás: horas de gimnasio, lágrimas y tiempo lejos de la familia”.

CARTEL DEL CMLL POR LA FUNCIÓN DEL 70 ANIVERSARIO DE LA ARENA MÉXICO

- Por el Campeonato Universal 2026: Máscara Dorada vs. Hechicero vs. Black Tiger.

- Copa 70 Aniversario de la Arena México: CMLL vs. La Familia de Don Callis, Místico, Neón, Último Guerrero y Ángel de Oro vs. Volador Jr, El Clon, Rocky Romero y Mark Davis.

- México vs. Japón: Templario, Soberano Jr, Bárbaro Cavernario y Esfinge vs. Kushida, Yutani, Okumura y Shoma Kato.

- Copa 70 Aniversario de la Arena México de Amazonas: Tessa Blanchard, Lluvia, La Jarochita, India Sioux, Zeuxis, Reyna Isis, Olympia y Keyra.

- Los Dragones (Dragón Rojo Jr, Dragón de Fuego y Dragón Legendario) vs. Villano III Jr, Hijo del Villano III y El Elemental.