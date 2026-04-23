Incertidumbre alrededor del Tri: el anuncio de la lista mundialista se posterga hasta el lunes

La dirección de Selecciones Nacionales de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) decidió alterar su hoja de ruta en un momento crítico del proceso mundialista. Lo que se esperaba como una revelación inminente de los nombres definitivos para la justa máxima se ha transformado en un compás de espera que finalizará el lunes 27 de abril.

Esta modificación en el calendario oficial ha disparado las especulaciones sobre el estado físico y el rendimiento de varios integrantes del plantel. La dirección de Selecciones Nacionales confirmó que el grupo actual sufrirá un recorte significativo, dejando fuera del sueño mundialista a cuatro o cinco futbolistas.

El cuerpo técnico se enfrenta a la tarea más ingrata de su gestión: comunicar la baja a jugadores que han formado parte de todo el proceso eliminatorio. Se estima que la decisión final responde a dudas específicas en la zona defensiva y en la recuperación de elementos clave que arrastran molestias.

"La lista se dará hasta el lunes", confirmaron fuentes cercanas a la FMF. Este retraso otorga un margen de maniobra adicional para evaluar las últimas pruebas médicas, pero también incrementa la ansiedad en un grupo que se siente bajo la lupa constante de la opinión pública.

La noticia de que cinco jugadores no abordarán el avión mundialista ha cambiado la atmósfera previa al llamado de Javier ‘El Vasco’ Aguirre. Lo que debía ser una etapa de cohesión táctica se ha convertido en una última oportunidad de supervivencia deportiva para quienes se encuentran en la llamada "burbuja" de riesgo.

El inicio de la próxima semana marcará un antes y un después para el futbol mexicano en este ciclo. La lista del lunes definirá a los 26 representantes en el campo y establecerá el tono de la relación entre el equipo y una afición que exige resultados.

Históricamente, la Selección Mexicana ha experimentado procesos traumáticos en sus cierres de lista. Desde la exclusión de figuras emblemáticas en 2006 hasta los recortes de último minuto por lesiones en 2014 y 2018, el "lunes de lista" se ha convertido en una fecha de alta tensión política y deportiva dentro de la estructura de la FMF.