Cruz Azul Vs Chivas reinaugurará el Estadio Azteca, según Google

En busca de acercarse en el liderato al Rebaño, Cruz Azul recibirá a Chivas este sábado 21 de febrero, partido correspondiente a la Jornada 7 que -según Google- se jugará en la cancha del Estadio Azteca y no en el Cuauhtémoc, como se tiene oficialmente programado.

El inicio de la Jornada 7 lo protagonizarán Tigres Vs Pachuca y Puebla Vs América este viernes 20 de febrero, sin embargo, el platillo fuerte del sábado 21 de febrero es –sin duda alguna- el partido entre Cruz Azul y Chivas, quienes marchan con paso perfecto en busca de alcanzar su marca de victorias consecutivas en un inicio de torneo.

Con el Coloso de Santa Úrsula en plena remodelación, y manteniendo el objetivo de cumplir con los tiempos estipulados e impedir que FIFA le quite los 5 partidos del Mundial 2026 a la CDMX y el Estadio Azteca, Google anunció que el partido entre Cruz Azul y Chivas se jugará en la capital del país ante más de 80,000 aficionados.

Anuncio del partido entre Cruz Azul y Chivas de Liga MX. Captura de pantalla

* Este caso es recorrente en Google, ya que con el Betis de España muestra que jugará de local en el Estadio Benito Villamarín (en remodelación) cuando lo hacen en La Cartuja.

Falso. Cruz Azul Vs Chivas será en el Estadio Cuauhtémoc

La información es incorrecta, ya que de manera oficial –y con la confirmación de la Liga MX- el partido entre Cruz Azul y Chivas de este sábado 21 de febrero se disputará en la cancha del Estadio Cuauhtémoc y no en el Azteca, tal y como se muestra en la página oficial de la Liga MX.

Por su parte, el día y horario mostrado en Google es correcto, ya que el balón comenzará a rodar en punto de las 21:05 horas tiempo del Centro de la Ciudad de México.

El Estadio Cuauhtémoc recibirá el partido de Cruz Azul Vs Chivas correspondiente al Clausura 2026 de Liga MX. Mexsport

En caso de que La Máquina logre imponer condiciones, se afianzará en el segundo peldaño de la tabla de posiciones de Liga MX, impedirá que Chivas continúe con su paso perfecto en el Clausura 2026 y asegurará el 2° lugar al finalizar la Jornada 7, mientras que el Rebaño seguirá como líder de la competencia pase lo que pase.

BFG