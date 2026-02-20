Legado enriquecedor de ideas del GM Jan Timman

Inteligente con una sólida base de matemáticas y ajedrez, Jan Timman ofreció destellos de su talento cuando a los 12 años empató con el ex campeón mundial Max Euwe, durante una exhibición de partidas simultáneas. Timman falleció el pasado miércoles. Fue uno de los más brillantes grandes maestros, con un estilo ofensivo, creativo e imaginativo que lo proyectó a ocupar el segundo lugar del planeta después de Anatoly y el tercero después de Kaspárov y Kárpov. Su máximo Elo 2,680 lo alcanzó en enero de 1990. Disputó en dos ocasiones la corona mundial, sin éxito, ante y Kárpov (1,990) y ante Short (1992) en la época del cisma provocado por Kaspárov. En Europa se le conocía como The Best of West, el mejor del oeste. A los 15 años, en el Campeonato Mundial de 1967, ganó la medalla de bronce. En 1971, a los 19, alcanzó el título de MI y en 1974 a los 23 años, el de Gran Maestro.

Ganó un gran número de torneos internacionales del más alto nivel y prestigio incluso dos veces Wijk aan, 1981 y 1985. Triunfó en Hasting, en Linares y en Mar del Plata.

Escribió varios libros que alcanzaron récords de venta. El más importante fue El Arte del Análisis. Timman, hombre carismático reconocido por su espesa y larga cabellera, poseía en la lucha y en la preparación, una voluntad de acero que lo hacía estudiar por días enteros una línea de apertura. Era un investigador infatigable, de espíritu obsesivo. Sus partidas no terminaban con el último movimiento. Al post mortem, análisis inmediato con el adversario al concluir el juego, seguían horas nocturnas de estudio. Disfrutaba el placer de la lucha así como el buen vino y la lectura. En páginas delante de esta edición, en El Espejo de Tinta, el lector podrá encontrar algunas otros aspectos de su semblanza.

En El Arte del Análisis, obra clásica, de gran influencia en el desarrollo de los ajedrecistas, comparada con la de Richard Reti y Aarón Nimzowitch, manifiesta singularidad en la

elección de las 24 partidas; descarta algunas de las 8 victorias que consiguió sobre Anatoly Kárpov. Sea, porque él estimo las de mayor calidad o ilustración pedagógica, o por la seguridad de la divulgación de su legado de enorme riqueza.

Fue periodista, escritor y editor de la revista New in Chess y compositor de más de un centenar de finales artísticos llamados también Estudios, a diferencia del problema de ajedrez.

A las siete de la mañana del jueves, Manuel López Michelone, físico de la UNAM, autor de libros de ajedrez y ciencia, me comunicó noticia de la desaparición física de Jan Timman.

Blancas: Anatoly Kárpov, URSS, 2,720.

Negras: Jan Timman, Países Bajos, 2,655.

Defensa Siciliana, Ataque Keres, B81.

Torneo Mar del Plata Clarín Masters, Buenos Aires, febrero de 1982.

1.e4 c5 2.Cf3 e6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 Cf6 5.Cc3 d6 6.g4 El agudo ataque que puso en boga el estonio Paul Keres. 6...h6 7.Tg1 Ae7 8.Ae3 Cc6 9.Ae2 a6 10.Dd2 con vigilancia en la debilidad del peón d6. 10...Cxd4 11.Dxd4 e5 12.Dd2 Ae6 13.Af3 Cd7= 14.Cd5 Ag5 15.0–0–0 Tc8 16.Rb1 Siempre es preferible retirar el rey, lo más pronto, de los Rayos X de la torre 16...Axd5 17.exd5 Cc5= 18.Th1 Df6 19.Ag2 Axe3 20.fxe3 Dh4 21.Af3 Timman ha ganado ventaja de espacio y estrategia en el sentido de dominar la columna semi abierta c. La actividad de las blancas las bloquea su peón d5 que transforma al Ag2 en un alfil malo. De ahí que en lugar defender g4 con h3, lo hagan con Af3 en un intento de activarlo. 21...0–0 22.De1 Dd8 23.e4 Db6 24.De3 Db5 25.h4 Ca4 26.Db3 Tc5 27.Th3 [27.Dxb5 Txb5 28.b3 Cc3+ 29.Rb2 Cxd1+ 30.Txd1–+] 27...Tfc8 28.c3 T8c7 29.Ra1 Dd7 30.Ae2 b5= 31.a3 a5 32.Rb1? Tb7!–+ 33.Tg3 g6 con la idea de impedir la ruptura. 34.g5 h5 35.Af1 Tcc7! Agudo lance posicional, con la intención de romper en b4 y de jugar Cc5. 36.Dc2 b4 37.axb4 axb4 38.c4 b3 39.Dg2 [39.Txb3 Txb3 40.Dxb3 Cc5 41.Dc3 Tb7–+] 39...Tb4 40.Dh3 Dxh3 41.Txh3 Cc5 42.Rc1 Cxe4 43.Te3 Cc5 44.Rd2 Ca4 45.Tc1 [45.Tb1 Cb6–+] 45...Cxb2 46.c5 Td4+ 47.Re2 Txc5 48.Txc5 dxc5 49.Txb3 Cc4 50.Tc3 Txh4 51.Re1 Te4+ Blancas rinden. 0–1.

La Solución. El estudio o final artístico, fue sugerido por el MI Guil Russek Libni. Se conduce al jaque mate en una línea de atracción y obstrucción. La posición con ingeniosa línea de mate, es creación del GM neerlandés Jan Timman. 1.Cf2+! exf2 Si 1...Dxf2 2.Da8+ d5 3.Dxd5+ Dg2 4.Axg2++. 2.Da8+ Dc6+ 3.Dxc6+ dxc6 Se crea un ingenioso Zugzwang con la singularidad de que el peón libre se convierte en un peón traidor. 4.Af1! c5 5.Rc6! c4 6.Rd5 c3 7.Re4 c2 8.Rf3 c1D 9.Ag2++.