'Checo' Pérez: ¿Cuántos kilómetros acumuló en la pretemporada 2026 de F1?
El mexicano y el equipo Cadillac están listos para el Mundial 2026, que arrancará en dos semanas.
La pretemporada 2026 de Fórmula 1 terminó este viernes, después de un mes en el que Sergio 'Checo' Pérez y el resto de los pilotos tuvieron la oportunidad de desarrollar a fondo sus respectivos monoplazas.
El mexicano, de la mano del nuevo equipo Cadillac, completó once días de entrenamientos durante las últimas semanas: dos días de Shakedown, junto con una semana de actividades en Barcelona, donde a cada escuadra se le permitió rodar por un máximo de tres días para verificar los sistemas de sus respectivas máquinas.
Después le siguieron dos rondas de entrenamientos en Bahréin, donde el enfoque pasó a encontrar rendimiento, además de practicar los procedimientos de arranque, hacer simulacros con tandas largas y cortas.
En el caso del tapatío, la labor también incluyó conocer y seguir los procedimientos de la FIA, al ser una escuadra nueva y sus integrantes están perfeccionando su operatividad.
¿Cuántos kilómetros recorrió 'Checo' Pérez en la pretemporada 2026 de F1?
Sergio 'Checo' Pérez, junto con Valtteri Bottas, completaron extraoficialmente entre ambos un total de 3,571 km, tomando en cuenta los entrenamientos en España y en Bahréin, lo cual equivale a más de diez distancias de carrera. El ganador de seis Grandes Premios cubrió más de la mitad, acercándose a los 2 mil kilómetros.
Con ello, el equipo estadunidense fue el segundo con menos kilometraje, sólo superando a Aston Martin, que ha vivido un invierno caótico.
Más vueltas/kilómetros completados por piloto: Pretemporada F1 2026 en Barcelona
- George Russell (Mercedes): 265 vueltas / 1,234 kilómetros
- Esteban Ocon (Haas): 243 vueltas / 1,132 km
- Kimi Antonelli (Mercedes): 237 vueltas / 1,104 km
- Charles Leclerc (Ferrari): 231 vueltas / 1,076 km
- Pierre Gasly (Alpine): 231 vueltas / 1,076 km
- Lewis Hamilton (Ferrari): 209 vueltas / 973 km
- Arvid Lindblad (Racing Bulls): 167 vueltas / 778 km
- Lando Norris (McLaren): 163 vueltas / 759 km
- Isack Hadjar (Red Bull): 158 vueltas / 736 km
- Liam Lawson (Racing Bulls): 152 vueltas / 708 km
- Oliver Bearman (Haas): 148 vueltas / 689 km
- Max Verstappen (Red Bull): 145 vueltas / 675 km
- Nico Hulkenberg (Audi): 145 vueltas / 675 km
- Oscar Piastri (McLaren): 128 vueltas / 596 km
- Franco Colapinto (Alpine): 118 vueltas / 550 km
- Gabriel Bortoleto (Audi): 90 vueltas / 419 km
- Valtteri Bottas (Cadillac): 87 vueltas / 405 km
- Sergio Pérez (Cadillac): 77 vueltas / 359 km
- Fernando Alonso (Aston Martin): 61 vueltas / 284 km
- Lance Stroll (Aston Martin): 5 vueltas / 23 km
- Carlos Sainz (Williams): Sin vueltas
- Alex Albon (Williams): Sin vueltas
Más vueltas/kilómetros completados por equipo: Pretemporada F1 2026 en Barcelona
- Mercedes: 502 vueltas / 2338 km
- Ferrari: 440 vueltas / 2,049 km
- Haas: 386 vueltas / 1,798 km
- Alpine: 349 vueltas / 1,625 km
- McLaren: 325 vueltas / 1,514 km
- Racing Bulls: 319 vueltas / 1,485 km
- Red Bull: 303 vueltas / 1,411 km
- Cadillac: 164 vueltas / 764 km
- Audi: 140 vueltas / 652 km
- Aston Martin: 66 vueltas / 307 km
- Williams: Sin vueltas
Más vueltas/kilómetros completados por piloto: Pretemporada F1 2026 en Bahréin (semanas 1 y 2)
- Oscar Piastri (McLaren): 437 vueltas / 2,365 kilómetros
- George Russell (Mercedes): 423 vueltas / 2,289 km
- Charles Leclerc (Ferrari): 420 vueltas / 2,273 km
- Carlos Sainz (Williams): 410 vueltas / 2,219 km
- Max Verstappen (Red Bull): 401 vueltas / 2,170 km
- Oliver Bearman (Haas): 399 vueltas / 2,159 km
- Arvid Lindblad (Racing Bulls): 397 vueltas / 2,149 km
- Esteban Ocon (Haas): 395 vueltas / 2,138 km
- Lando Norris (McLaren): 380 vueltas / 2,057 km
- Alex Albon (Williams): 380 vueltas / 2,057 km
- Nico Hulkenberg (Audi): 364 vueltas / 1,970 km
- Franco Colapinto (Alpine): 352 vueltas / 1,905 km
- Gabriel Bortoleto (Audi): 346 vueltas / 1,873 km
- Liam Lawson (Racing Bulls): 336 vueltas / 1,818 km
- Pierre Gasly (Alpine): 325 vueltas / 1,759 km
- Lewis Hamilton (Ferrari): 324 vueltas / 1,754 km
- Sergio Pérez (Cadillac): 302 vueltas / 1,634 km
- Kimi Antonelli (Mercedes): 291 vueltas / 1.575 km
- Isack Hadjar (Red Bull): 271 vueltas / 1,467 km
- Valtteri Bottas (Cadillac): 235 vueltas / 1,272 km
- Fernando Alonso (Aston Martin): 194 vueltas / 1050 km
- Lance Stroll (Aston Martin): 140 vueltas / 758 km
Más vueltas/kilómetros completados por equipo: Pretemporada F1 2026 en Bahréin (semanas 1 y 2)
- McLaren: 817 vueltas / 4,422 kilómetros
- Haas: 794 vueltas / 4,297 km
- Williams: 790 vueltas / 4,275 km
- Racing Bulls: 733 vueltas / 3,967 km
- Ferrari: 744 vueltas / 4,027 km
- Mercedes: 714 vueltas / 3,864 km
- Audi: 710 vueltas / 3,843 km
- Alpine: 677 vueltas / 3,664 km
- Red Bull: 672 vueltas / 3,637 km
- Cadillac: 537 vueltas / 2,906 km
- Aston Martin: 334 vueltas / 1,808 km
Kilómetros totales por piloto: Suma de ensayos total en Barcelona y Bahréin
- George Russell: 3,523.381 km
- Charles Leclerc: 3,348.807 km
- Esteban Ocon: 3,269.391 km
- Oscar Piastri: 2,961.14 km
- Arvid Lindblad: 2,926.283 km
- Oliver Bearman: 2,848.624 km
- Max Verstappen: 2.845.477 km
- Pierre Gasly: 2,834.667 km
- Lando Norris: 2,815.651 km
- Lewis Hamilton: 2,726.801 km
- Kimi Antonelli: 2,678.601 km
- Nico Hulkenberg: 2,645.233 km
- Liam Lawson: 2,526.296 km
- Franco Colapinto: 2,454.55 km
- Gabriel Bortoleto: 2,z`291.682 km
- Carlos Sainz: 2,218.92 km
- Isack Hadjar: 2,202.458 km
- Alex Albon: 2,056.56 km
- Sergio Pérez: 1,993.013 km
- Valtteri Bottas: 1,676.979 km
- Fernando Alonso: 1,334.005 km
- Lance Stroll: 780.965 km
Kilómetros totales por equipo: Suma total de ensayos en Barcelona y Bahréin
- Mercedes: 6,201.982 km
- Haas: 6,118.015 km
- Ferrari: 6,075.608 km
- McLaren: 5,776.791 km
- Racing Bulls: 5,452.579 km
- Alpine: 5,289.217 km
- Red Bull: 5,047.935 km
- Audi: 4,936.915 km
- Williams: 4,275.48 km
- Cadillac: 3,669.992 km
- Aston Martin: 2,114.97 km
¿Cuándo será la próxima vez que 'Checo' Pérez vuelva a manejar en F1?
Con las pruebas de pretemporada completadas, la siguiente sesión en pista será la primera práctica del Gran Premio de Australia, primera ronda del Campeonato Mundial 2026. Comenzará el jueves 6 de marzo, a las 19:30 hrs (Tiempo del Centro de México).
La carrera será el sábado 8 de marzo, a las 22:00 hrs.