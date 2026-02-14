Chivas suma 6 victorias consecutivas y queda a 2 triunfos de su marca histórica

Con gol de Armando Hormiga González, Chivas derrotó 1-0 al América y consiguió su sexto triunfo de manera consecutiva en este inicio del Clausura 2026 de Liga MX, quedando solamente a 2 victorias de igualar su mejor marca histórica en un inicio de torneo (Bicentenario 2010); sus próximos 3 partidos serán de visitante.

Las Chivas de Gabriel Milito viven un inicio de ensueño en el Clausura 2026, sumando la cantidad de minutos de menor necesarios que exige la regla de Liga MX y sumando 6 triunfos en 6 partidos dentro de este certamen, en el que buscan levantar su título 13 en la historia del futbol mexicano.

El Bicentenario 2010 es el torneo con más triunfos consecutivos de Chivas en un inicio, con 8 victorias. Mexsport

Fue esta noche del 14 de febrero cuando Chivas recibió al América en la cancha del Estadio Akron y, con un gran gol de Armando Hormiga González, el Rebaño sumó su sexto triunfo consecutivo en el Clausura 2026, quedando a solamente 2 de su marca histórica que data del Bicentenario 2010.

Chivas deberá ganar 3 de visita para romper el récord

La marca de más triunfos consecutivos en un inicio de torneo para Chivas es del Bicentenario 2010, torneo en el que llegó hasta la Fase de Cuartos de Final.

Estos son los partidos del Rebaño en dicho torneo histórico:

Chivas 3-1 Toluca / Jornada 1, Bicentenario 2010.

Tigres 1-3 Chivas / Jornada 2, Bicentenario 2010.

Chivas 3-2 Tecos / Jornada 3, Bicentenario 2010.

Querétaro 0-2 Chivas / Jornada 4, Bicentenario 2010.

Chivas 2-0 Atlante / Jornada 5, Bicentenario 2010.

Pachuca 0-1 Chivas / Jornada 6, Bicentenario 2010.

Chivas 3-2 Puebla / Jornada 7, Bicentenario 2010.

Chivas 2-0 San Luis / Jornada 8, Bicentenario 2010.

'Bofo' Bautista y 'Chicharito' Hernández comandaban a Chivas en el Bicentenario 2010 de Liga MX. Mexsport

Por su parte, en este Clausura 2026, Chivas deberá ganar sus tres próximos partidos para batir la marca del Bicentenario 2010, ya que jugarán en campo del actual campeón de Concachampions (Cruz Azul), ante el bicampeón de Liga MX (Toluca) y frente a su acérrimo rival de la ciudad (Atlas).

Estos son los partidos que Chivas ha ganado en el Clausura 2026 y los tres que le vienen en busca de romper la marca de hace más de una década y media:

Chivas 2-0 Pachuca / Jornada 1, Clausura 2026.

FC Juárez 0-1 Chivas / Jornada 2, Clausura 2026.

Chivas 2-1 Querétaro / Jornada 3, Clausura 2026.

Atlético San Luis 2-3 Chivas / Jornada 4, Clausura 2026.

Mazatlán 1-2 Chivas / Jornada 5, Clausura 2026.

Chivas 1-0 América / Jornada 6, Clausura 2026.

Cruz Azul Vs Chivas / Jornada 7, Clausura 2026 - sábado 21 de febrero.

Toluca Vs Chivas / Jornada 8, Clausura 2026 - sábado 28 de febrero.

* Atlas Vs Chivas / Jornada 11, Clausura 2026 - sábado 7 de marzo.

* El partido de la Jornada 9 de chivas será ante León, mismo que se postergó para el 18 de marzo.

Chivas jugará su séptimo, octavo y noveno partido del Clausura 2026 como visitante. Mexsport

BFG