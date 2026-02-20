Sin maquillaje / arlamont@msn.com / 20 de febrero de 2026

SONÁMBULOS

¿A qué se debe que la gente sea sonámbula?

R. La gente es sonámbula porque su cerebro se queda a medio camino entre el sueño profundo y la vigilia, creando un estado mixto en el que el cuerpo puede moverse mientras la conciencia sigue casi dormida. Durante el sueño profundo no REM, algunas zonas que controlan el movimiento y conductas rutinarias se activan parcialmente, mientras las áreas de conciencia permanecen apagadas. Esto hace que la persona camine, hable o haga actividades sencillas sin darse cuenta y casi siempre sin recordarlo después.

Varios factores pueden desencadenar estos despertares parciales del sueño profundo: falta de sueño o sueño muy interrumpido, estrés o ansiedad, cambios bruscos de horario o de entorno al dormir, fiebre o enfermedad, sobre todo en niños; otros trastornos del sueño como apnea, algunos medicamentos sedantes y el alcohol. También existe una predisposición familiar, por lo que es frecuente que haya otros casos en la misma familia, y es mucho más común en la infancia.

¿Qué hacer si ves a alguien sonámbulo? Mantén la calma, no lo sacudas ni le grites. Habla en voz baja y tranquila, pídele suavemente que regrese a la cama y guíalo con cuidado si es necesario. Evita discutir o hacer muchas preguntas. Asegura el entorno cerrando puertas y ventanas, retirando objetos peligrosos y, si hay escaleras, usando barreras. Normalmente no hace falta despertar a la persona, sólo acompañarla de vuelta a la cama. Si los episodios son muy frecuentes, violentos o implican riesgos, conviene consultar a un especialista en sueño.

REMEDIOS NATURALES

Don Alfredo, por favor “comparta” conmigo los mejores remedios naturales para combatir la gripa y el catarro.

R. Con gusto le comparto estos remedios naturales para el resfriado que realmente funcionan. Los resfriados nos afectan a todos. Aunque no suelen ser graves, los virus que los provocan causan dolores, estornudos y malestar general, impulsándonos a buscar alivio.

Algunos tratamientos no despejan la nariz tapada ni calman la garganta irritada, pero existen remedios naturales con respaldo científico que alivian los síntomas. Aquí los más efectivos para sentirte mejor la próxima vez.

Miel con limón: la miel recubre la garganta y reduce la tos, según estudios.

Mezcla dos cucharadas en agua tibia con jugo de limón para hidratar y descongestionar.

Jengibre: su gingerol tiene propiedades antiinflamatorias y antimicrobianas. Prepara un té fresco rallando raíz de jengibre; alivia náusea y congestión nasal.

Ajo: rico en alicina, fortalece el sistema inmunitario. Come uno crudo machacado o en sopa para acortar la duración del resfriado.

Vapor con eucalipto: inhala vapor de agua caliente con hojas de eucalipto para abrir vías respiratorias y reducir mucosidad.

Caldo de pollo: hidrata, proporciona nutrientes y tiene efectos antiinflamatorios leves.

Descansa, hidrátate y combina éstos para una recuperación rápida.

Consulta a un médico si persisten los síntomas.