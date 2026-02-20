Alek Thomas inicia encendido el camino rumbo al Clásico Mundial

Alek Thomas no perdió tiempo en el arranque del Spring Training 2026. El jardinero de los Arizona Diamondbacks abrió su participación en la pretemporada con un doblete en su primer turno y fue parte de la victoria 3-2 sobre los Rockies de Colorado, enviando un mensaje claro desde el primer día del campamento.

Thomas terminó de 1-1 con base por bolas, mostrando paciencia, buen contacto y confianza en su debut del año. Para él comienza el camino rumbo a pelear la titularidad diaria en el jardín central de Arizona para la temporada regular 2026, un puesto que busca consolidar de una vez por todas. El arranque no pudo ser más oportuno.

Pero el calendario no solo apunta a Grandes Ligas. También tiene en la mira el Clásico Mundial de Beisbol , donde volverá a vestir el uniforme tricolor tras haber sido parte del histórico tercer lugar conseguido en 2023. Su primavera no es solo competencia interna; es también preparación internacional.

Otro nombre que comienza a tomar forma rumbo al torneo es Randy Arozarena. El jardinero de los Seattle Mariners conectó una línea sólida a los jardines y posteriormente elevó al guante en sus primeros dos turnos de la pretemporada, dentro del triunfo 7-4 sobre los Padres de San Diego.

Aunque no dio de hit, su presencia en la caja y en los jardines volvió a generar esa sensación de peligro constante que suele acompañarlo. Arozarena perfila su preparación con México como prioridad en este 2026 cargado de expectativas, donde cada turno empieza a contar.

Con los Texas Rangers , el sinaloense Alejandro Osuna vivió su primer juego de primavera. El joven jardinero se ponchó en su primer turno y después conectó una rola al cuadro en la derrota 7-3 frente a los Reales de Kansas City. Más allá del resultado inmediato, su presencia en el campamento es parte de un proceso de crecimiento y de competencia directa por un lugar.

Se la vuelan con nueva casaca

La jornada también dejó estrenos de poder. Pete Alonso, ahora con los Baltimore Orioles , se voló la barda en su tercer turno de la primavera. Tras 7 temporadas con los New York Mets , el primera base firmó como agente libre por 5 años y 155 millones de dólares. Su cuadrangular de 2 carreras fue suficiente para que Baltimore venciera 2-0 a los Yankees de Nueva York.