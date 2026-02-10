CDMX podría perder partidos del Mundial 2026 por retrasos del Estadio Azteca

La remodelación del Estadio Azteca se convirtió en un dolor de cabeza de cara al Mundial 2026, provocando que la CDMX pueda perder algunos de los partidos a disputarse en el Coloso de Santa Úrsula, reconoció Grupo Ollamani ; FIFA aún no da un veredicto.

Con información de Héctor Alfonso Morales del periódico ESTO, se reveló que la CDMX podría sufrir una descalificación o reubicación de partidos clave de la FIFA, debido al incumplimiento en fechas respecto a la remodelación del Estadio Azteca.

Con 5 partidos a disputarse en la capital del país, incluida la Inauguración, el dueño del Club América y dirigente del Grupo Ollamani mencionó días atrás que cada semana cuentan con una reunión con los encargados de la remodelación, mismos que aseguran que los plazos se cumplirán en tiempo y forma.

“Mira, los constructores dicen que sí. Yo no soy experto en construcción. Ponen unas fechas. Tenemos una junta cada semana, como que no veo que sus fechas sean las fechas, pero la verdad va muy bien. Hubo mucha dificultad al principio y es que ahora ha estado mucho más en paz”, compartió.

El 28 de marzo de 2026 se reinaugurará el Estadio Azteca con el partido entre México Vs Portugal. Mexsport

Ante la latente posibilidad de los compromisos que podrían perderse en CDMX del Mundial 2026, FIFA aún no da una postura oficial, sin embargo, de prevalecer este problema, se espera que se indique lo que sucederá con cada uno de estos duelos a celebrarse en el Coloso de Santa Úrsula.

Partidos del Mundial 2026 en el Estadio Azteca

En caso de que FIFA decida no sancionar a la CDMX y el Estadio Azteca, estos son los 5 partidos que se estarán disputando en la capital azteca:

1. México Vs Sudáfrica (Inauguración) / jueves 11 de junio - 13:00 horas.

2. Colombia Vs Uzbekistán / miércoles 17 de junio - 20:00 horas.

3. México Vs rival de Playoff D de UEFA / jueves 11 de junio - 13:00 horas.

4. Partido de 16avos de Final / jueves 30 de junio - 19:00 horas.

5. Partido de 8vos de Final / domingo 5 de julio - 18:00 horas.

* Todos los horarios mostrados corresponden al tiempo del Centro de la Ciudad de México.

Tras su remodelación, el Estadio Azteca contaría con una capacidad para poco más de 90 mil aficionados. Mexsport

¿Qué dice el reporte de Bolsa Mexicana de Valores y Grupo Ollamani?

En su reporte financiero más reciente (correspondiente al cuarto trimestre y proyecciones de 2026), Grupo Ollamani incluyó en su sección de Factores de Riesgo la posibilidad de que la FIFA tome decisiones drásticas si no se cumplen ciertos hitos.

Riesgo de Reubicación: La empresa reconoce que existe el riesgo de una "posible descalificación o reubicación de partidos clave por parte de la FIFA" si los tiempos de remodelación sufren retrasos críticos o si los costos exceden la capacidad de financiamiento.

Retrasos en la Obra: Se admitió que las constructoras han tenido variaciones en el cronograma original. Emilio Azcárraga Jean (Presidente del Consejo) mencionó en reuniones recientes que, aunque el proyecto avanza, los tiempos están muy ajustados.

Costos Adicionales: El informe señala que han surgido costos no previstos originalmente en la remodelación, lo que incrementa el apalancamiento financiero de la empresa.

