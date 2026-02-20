Cancha del Cuauhtémoc será una alfombra para el Puebla Vs América

Las pésimas condiciones de la cancha del Estadio Cuauhtémoc quedaron en el pasado… o al menos así lo muestra Puebla en sus cuentas oficiales a pocas horas de recibir al América en la Jornada 7 del Clausura 2026 correspondiente a la Liga MX.

Siendo sumamente criticada semanas atrás por el pésimo estado del terreno de juego, el Estadio Cuauhtémoc cambió su césped en busca de convertirse en una de las sedes de entrenamiento para alguno de los países calificados al Mundial 2026, sin embargo, el tiempo se agota y la postura negativa de FIFA parece ser determinante.

Por ello, la importancia del estado del terreno de juego en el recinto dos veces mundialista (1970 y 1986), mismo que recibirá esta noche del viernes 20 de febrero el compromiso entre Puebla y América, donde La Franja intentará dar la sorpresa ante un conjunto de André Jardine necesitado de sumar una nueva victoria que los devuelva a las posiciones de Liguilla en la tabla de Liga MX.

De esta forma fue como Puebla presumió el estado del terreno de juego antes de recibir al América:

Día y canal de TV para el Puebla Vs América / Jornada 7

En el cierre del Viernes Botanero, Puebla y América protagonizarán un nuevo enfrentamiento desde la cancha del Estadio Cuauhtémoc, misma en la que buscarán 3 puntos que los mantengan en la contienda por los puestos de Liguilla.

Uno de los grandes atractivos para este compromiso será el XI inicial del América, ya que André Jardine aseguró que Raphael Veiga será titular por primera vez con el con el conjunto azulcrema, además de que Aaron Mejía estará luciendo por la lateral derecha en el sitio de Kevin Álvarez, quien ha sido el máximo villano de las Águilas durante estas últimas semanas.

Estos son todos los detalles del Puebla Vs América correspondiente a la Jornada 7 del Clausura 2026 de Liga MX.

Día: viernes 20 de febrero, 2026.

Horario: 21:06 horas, tiempo del Centro de la Ciudad de México.

Canales de TV: Azteca 7.

Alternativas por streaming: IzziGo, Sky+, Fox One y Fox.

BFG