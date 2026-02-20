Vincent Kompany arremete contra José Mourinho ante el racismo en Champions League

La lucha contra el racismo en el futbol ha vuelto a ocupar los titulares tras los actos discriminatorios durante el duelo de Champions League entre el Benfica y el Real Madrid, un partido que, además de la intensidad que presentó, ha puesto en el foco el debate sobre las actitudes dentro y fuera del campo. En este contexto, el técnico belga Vincent Kompany, reconocido por su postura firme contra la discriminación, no dudóo en criticar duramente a José Mourinho por su manejo de la polémica que envuelve a Gianluca Prestianni y, de forma más general, a la constante situación de figuras como Vinícius Jr.

Kompany, un referente que ha vivido y denunciado el racismo en su carrera, se mostró contundente al analizar las declaraciones o la inacción del entrenador portugués. Para el actual técnico, la posición adoptada por Mourinho constituye un "enorme error". Esta crítica subraya la frustración de quienes esperan una condena inequívoca y acciones concretas por parte de las grandes figuras del deporte, especialmente cuando jóvenes talentos como Prestianni o estrellas de la talla de Vinícius Jr. se ven afectados por este flagelo.

El exdefensa del Manchester City entiende que en momentos de crisis y denuncia, la voz de un líder como Mourinho tiene peso. Al calificar su postura como un "enorme error", Kompany implícitamente pide una mayor responsabilidad y un alineamiento sin fisuras con los valores de inclusión que el futbol internacional intenta promover.

José Mourinho es una figura polémica del futbol internacional. Reuters

Tienen al líder de una organización, José Mourinho, que básicamente ataca la personalidad de Vinícius Junior, destacando su manera de celebrar el gol. Es una forma de desacreditar lo que está haciendo Vinícius en ese momento”, declaró Kompany en una rueda de prensa, recordando que él mismo fue víctima de racismo cuando era jugador.

“Para mí, en términos de liderazgo, es un enorme error y es algo que no deberíamos aceptar”.

El incidente, aunque vinculado al Benfica-Real Madrid, resuena con la lucha de Vinícius Jr., cuyo activismo lo ha convertido en un símbolo de la resistencia contra los abusos raciales en las ligas europeas. La opinión de Kompany confronta a José Mourinho y establece un estándar sobre el liderazgo ético que debe imperar en el deporte de élite. Es una llamada a la acción para que todos, desde los banquillos hasta la dirección de los clubes, asuman un rol activo en la erradicación de estas prácticas. La voz del técnico belga se suma a la de muchos que exigen tolerancia cero y coherencia en las declaraciones, buscando que el futbol, en especial la Champions League, sea un verdadero ejemplo de respeto y diversidad.