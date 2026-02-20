Dos goleadores históricos de la Selección Mexicana se decantan por Julián Quiñones para el Mundial 2026

La conformación de la delantera de la Selección Mexicana siempre genera controversia. Ante la cercanía de una convocatoria crucial, dos voces del gol en el Tri, Ricardo Peláez y Jared Borgetti, han compartido, en ESPN, sus visiones sobre quiénes deben liderar el ataque y la filosofía de selección del entrenador, Javier Aguirre, poniendo especial atención en nombres como Julián Quiñones y Santiago Giménez.

Para Ricardo Peláez, el principio fundamental es claro: "los que tengan las mejores actuaciones, los que estén en un mejor momento, se tienen que subir a la lista". El exdelantero destaca con énfasis el caso de Julián Quiñones, argumentando que su desempeño goleador, incluso "por encima de Cristiano en cuanto a goles en Arabia" (en referencia a las cifras de la liga), lo vuelve "importante y destacado". Peláez confía en que el técnico acabará por llamarlo, pues su perfil fuerte, veloz y "distinto" lo convierte en un jugador de gran utilidad en cualquier circunstancia.

Además del debate en el ataque, Peláez analiza otras áreas. Asegura que la portería tendrá a "Memo Ochoa, Malagón y ‘Tala’", y ve a Armando Hormiga González y Germán Berterame como fuertes candidatos para unirse a Raúl Jiménez y Santi Giménez en la ofensiva. De la reciente gira, rescata el regreso de Luis Romo y la confirmación de Lira en la lista definitiva.

Julián Quiñones, goleador en tierras lejanas. Foto de X: @AlQadsiahEN

Jared Borgetti ofrece una perspectiva más enfocada en la autonomía del cuerpo técnico. Explica que la aparente ausencia de un jugador como Quiñones en el pasado es simplemente "cuestión de gustos", ya que "los técnicos se casan con sus ideas" y eligen a los futbolistas que mejor encajan en el estilo de juego que buscan. Borgetti subraya que el entrenador ejerce su derecho a seleccionar su cuadro. No obstante, reconoce que el gran nivel de Julián "le está dando mucho que pensar al técnico nacional" y no descarta su llamado para los siguientes partidos de fecha FIFA.

En el análisis de la delantera, Borgetti considera que Raúl Jiménez es el "número 1" para Aguirre. Pone el foco en la necesidad de observar el regreso de Santi Giménez tras su lesión, el mantenimiento del nivel de la Hormiga González, y cómo la salida de Berterame a Miami podría impactar su continuidad. El exgoleador confiesa que es un "buen dilema" y que, aunque le encantaría ver a Santi y a Henry Martín peleando el puesto "al 100 por ciento", la lista final implica decisiones difíciles, pues "alguien se tiene que quedar".

En síntesis, a decir de este par de destacados exdelanteros del Tricolor, se mantienen viva la competencia por el ansiado puesto en la delantera de México.