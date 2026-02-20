La jornada 7 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX arrancará este viernes por la noche con dos partidos que se podrán ver por TV abierta en México, de paga y por streaming.

Tras seis jornadas, Chivas del Guadalajara se mantiene como líder general con 18 puntos, va invicto y tiene a Armando ‘La Hormiga’ González como sublíder de goleo, con 5 tantos, a uno del líder Joao Pedro.

Tigres vs. Pachuca y Puebla América abren la jornada 7 del Clausura 2926 de la Liga MX Mexsport

LOS PARTIDOS DEL VIERNES EN LA J7 DEL CLAUSURA 2026 DE LA LIGA MX:

- Tigres vs. Pachuca / 19:00 horas. / Árbitro: Marco Antonio Ortiz.

/ 19:00 horas. / Árbitro: Marco Antonio Ortiz. - Puebla vs. América / 21:06 horas. / Árbitra: Katia Itzel García.

¿DÓNDE VER EL TIGRES - PACHUCA, J7 DEL CLAUSURA 2026 DE LA LIGA MX?

- Canal 7.

- FOX.

- FOX One.

Los Tigres tratarán de mantener su racha positiva contra Pachuca. Los felinos suman tres partidos seguidos sin perder ante los Tuzos, con un saldo de dos triunfos y un empate.

En su último enfrentamiento, Tigres venció 1-2 a Pachuca en el Estadio Hidalgo, duelo que fue de la jornada 14 del Apertura 2025.

Tigres tratará de mantener su racha positiva contra el Pachuca en la Liga MX Mexsport

De los 10 goles a favor que tienen los dirigidos por Guido Pizarro, ocho los ha hecho en el segundo tiempo. Marcelo Flores es su máximo artillero con tres anotaciones.

¿DÓNDE VER EL PUEBLA – AMÉRICA, J7 DEL CLAUSURA 2026 DE LA LIGA MX?

- Canal 7.

- FOX.

- FOX One.

América a enderezar el camino en Liga MX Mexsport

El América tratará de levantar el vuelo. Es décimo general y un tema que preocupa son los goles, sólo llevan tres en seis partidos. El técnico André Jardine reconoció que están a tiempo para enderezar el camino.

“Vamos a encontrar el funcionamiento, sabemos que podemos. La mejor versión de América está por venir, hay que dar tiempos a los refuerzos”, indicó.