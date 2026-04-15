La gobernadora de Nueva Jersey vs. FIFA: la batalla por los precios del transporte en el Mundial 2026

La preparación para el Mundial 2026 dio un giro político inesperado. La gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, lanzó un duro reclamo contra la FIFA, exigiendo que la organización asuma los costos del transporte público durante el evento. Esta disputa surge tras filtrarse que los precios de NJ Transit podrían dispararse de forma astronómica para los aficionados.

El conflicto es por las tarifas de tren. El núcleo de la controversia es el trayecto entre Penn Station (Manhattan) y el MetLife Stadium. Actualmente, un viaje de ida y vuelta cuesta aproximadamente 12.90 dólares. Sin embargo, informes indican que para el Mundial 2026, la tarifa podría superar los 100 dólares, lo que representa un incremento del 775%.

Mikie Sherrill calificó este aumento como inaceptable, señalando que la FIFA proyecta ingresos cercanos a los 11 mil millones de dólares. Según la mandataria, no es justo que los residentes locales y los turistas carguen con el costo financiero de la logística mientras la organización maximiza sus ganancias.

Un impacto millonario en Nueva Jersey

El costo operativo para movilizar a millones de personas durante el torneo se estima en 48 millones de dólares. Sherrill ha sido clara: el estado no debe subsidiar los beneficios de una entidad privada. A este reclamo se han sumado figuras de peso como el senador Chuck Schumer, Líder de la Mayoría del Senado desde 2021, reforzando la presión sobre el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

La gobernadora de Nueva Jersey ha estado muy activa en cuestiones de transporte. X: @GovSherrillNJ

¿Qué esperar para la final del Mundial 2026?

Nueva Jersey será la sede de la final del Mundial 2026, lo que coloca al estado bajo la lupa global. La resolución de este conflicto definirá si el evento será accesible para el público general o si se convertirá en un lujo prohibitivo debido a los costos de infraestructura y transporte.

Por ahora, la gobernadora de Nueva Jersey mantiene su postura firme de proteger el presupuesto estatal y el bolsillo de los usuarios de NJ Transit.

¿Quién es la gobernadora de Nueva Jersey?

Mikie Sherrill es la 57.ª Gobernadora de Nueva Jersey. Asumió el cargo en 2026. Es la primera mujer veterana militar en ser gobernadora de un estado de Estados Unidos. Graduada de la Academia Naval en 1994, sirvió casi diez años como piloto de helicóptero de la Marina. Anteriormente fue representante en el Congreso y fiscal federal.