MLS se apaga en México: la liga estadunidense sólo tiene un triunfo en 40 partidos

Jugar en México sigue siendo una misión que se desmorona para la MLS. No es una percepción, es una tendencia que se repite con precisión incómoda. De los últimos 40 partidos entre clubes de la Liga MX y la MLS disputados en territorio mexicano, los equipos estadunidenses apenas registran una victoria.

Ese único respiro llegó el 1 de mayo de 2024, cuando Columbus Crew humilló Monterrey en semifinales al vencerlos 3-1 en el estadio BBVA. Fue una anomalía. El propio Crew terminó cayendo en la final ante Pachuca, regresando todo a su cauce habitual.

La jornada más reciente en la Concacaf Champions Cup volvió a reforzar ese patrón. En el Estadio Nemesio Diez, Toluca FC convirtió la noche en una exhibición ofensiva para imponerse 4-2 a LA Galaxy.

El partido fue un retrato claro del desequilibrio. Toluca dominó desde el arranque, se adelantó con Nicolás Castro y amplió con un doblete inicial de Paulinho. Incluso cuando el Galaxy amagó con reaccionar con goles de Gabriel Pec y Marco Reus, el control nunca cambió de manos.

El cierre terminó por ajustar la historia. Paulinho firmó su tercer gol al 85 y selló el 4-2 definitivo. Hat-trick y una sensación persistente. La diferencia pudo ser mayor.

Horas antees, en Nuevo León, el guion se mantuvo. Tigres encontró en el segundo tiempo el ritmo necesario para derrotar 2-0 a Seattle Sounders y encaminar su serie de cuartos de final.

El partido se resolvió con claridad en el complemento. Ozziel Herrera abrió el marcador y un autogol de Paul Rothrock amplió la ventaja. Tigres administró el resultado con oficio, sin permitir reacción.

Dos partidos, dos escenarios distintos, misma conclusión. Cuando los equipos de la MLS pisan suelo mexicano, el margen de error desaparece y la exigencia los rebasa.