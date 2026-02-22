Así vibró la Clausura en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026

Con el fuego olímpico iluminando Milán y Cortina, dos ciudades por primera vez en su historia, se llevó a cabo la Ceremonia de Clausura en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026, donde Noruega terminó en lo más alto del medallero.

La actividad olímpica se llevó a cabo desde el 4 hasta el 22 de febrero y, luego de 116 eventos, Noruega terminó adueñándose de la primera posición del medallero, sumando 18 preseas áureas, 12 de plata y 11 de bronce, para un total de 41 metales.

Con Donovan Carrillo, que contó con una participación histórica, y Sarah Schleper, quien vivió una dolorosa descalificación por un milímetro, México fue representado por su bandera y atletas, quienes salieron a la presentación de manera conjunta.

Diversas presentaciones musicales y la unión que caracteriza a los Juegos Olímpicos engalanaron el fin a una historia que expuso innumerable cantidad de memorias personales y deportivas que erizan la piel de quienes se permiten seguir y vibrar junto con los atletas protagonistas; así le fue a los mexicanos en la justa.

Los Juegos Olímpicos de Invierno se celebraron del 4 al 22 de febrero en Milano-Cortina 2026. Reuters

Momentos solemnes como la entonación del Himno de la Alegría, la entrega de las últimas medallas y tanto el reconocimiento a los voluntarios como a aquellos que ya no están, Milano-Cortina bajó la bandera olímpica y pasó la estafeta a los próximos organizadores.

La siguiente edición de los Juegos Olímpicos de Invierno se celebrará en el año de 2030, donde los Alpes Franceses fungirán como sede de un evento que está programado para celebrarse desde el 1 al 17 de febrero.

BFG