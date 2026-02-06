Donovan Carrillo y Sarah Schleper encabezan a México en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

Con el Estadio San Siro como escenario de lujo, se llevó a cabo el desfile de las delegaciones que participarán en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026, así como de las ciudades sedes alternas. Entre banderas y aplausos, México dijo presente, con la delegación nacional ondeando el lábaro patrio en tierras europeas.

Los abanderados del equipo mexicano en la ceremonia inaugural fueron Sarah Schleper y Donovan Carrillo, quienes encabezaron a sus compañeros en sedes distintas. Carrillo desfiló en el histórico San Siro, mientras que Schleper hizo lo propio en Cortina d’Ampezzo, una de las sedes clave de la justa invernal.

La actividad de los deportistas mexicanos comenzará con Donovan Carrillo, quien competirá en patinaje artístico el próximo martes 10 de febrero. Posteriormente, Regina Martínez verá acción el jueves 12 en esquí de fondo, seguida de Allan Corona el viernes 13 en la misma disciplina. El sábado 14, Lasse Gaxiola competirá en esquí alpino, mientras que Sarah Schleper cerrará la participación mexicana el domingo 15 de febrero, también en esquí de fondo.

Las primeras pruebas de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026 iniciaron el pasado miércoles 4 de febrero, aunque la ceremonia inaugural oficial se realizó este viernes 6. La actividad deportiva se mantendrá hasta el 22 de febrero, con la expectativa puesta en el desempeño de la delegación mexicana en el escenario olímpico.