La Arena México cumple 70 años de gloria

El próximo 24 de abril de 2026 se festejará el 70 aniversario de la Arena México, con el marco de la final por el Campeonato Universal, donde estarán Máscara Dorada, Hechicero y Black Tiger. Asimismo, el ring sagrado se vestirá de gala al recibir a los galardonados de la Copa Bobby Bonales.

¿CUÁNDO FUE LA INAUGURACIÓN DE LA ARENA MÉXICO?

- El 27 de abril de 1956.

En la Arena México han figurado leyendas de la lucha libre, como El Santo, Mil Máscaras, Blue Demon, Huracán Ramírez, Rayo de Jalisco, por mencionar algunos mexicanos.

Del lado extranjero, también hay luchadores que asombraron a los aficionados, como Satoru Sayama (primer Tiger Mask que se presentó en los 70's), Gigante Kamala, Gigante Silva, Tanahashi, Hayabusa, Tiger Mask, Ligger, Salomon Grundy, Fabuloso Blondi.

En la rama femenina, Natalia Vázquez junto a Katherine Hart se presentaron un 12 de junio de 1935.

La Arena México fue construida en una superficie de 11 mil metros cuadrados y el arquitecto Francisco Bullman fue el encargado de darle forma.

LA ARENA MÉXICO Y MEDALLAS DE ORO Y BRONCES PARA MÉXICO

En la llamada Catedral de la Lucha Libre, se consiguieron dos medallas de oro y dos bronces en el boxeo de los Juegos Olímpicos de 1968. Ricardo Delgado (peso mosca) y Antonio Roldán (peso pluma) consiguieron las preseas doradas. Los bronces fueron conseguidos por Agustín Zaragoza y Joaquín Rocha.

La Arena México fue casa del Circo Atayde, también de Holiday On Ice, Harlem Globetrotters. En la pista, Antonio Aguilar hizo lucir sus caballos; conciertos de Luis Miguel, Juan Gabriel, Alejandra Guzmán, El Tri; entre otros.

Varias personalidades han visitado la Arena México Foto: CMLL

Varias personalidades han engalanado con su presencia, como la del director de cine Tim Burton, Quentin Tarantino, el primer baterista del grupo The Beatles Pete Best, la banda Metálica, los medallistas Germán Sánchez y Alejandra Orozco. Los cantantes Yuri, Ilse, y más..

LA LUCHA LIBRE... LA CATEDRAL

Para un luchador, pisar la Arena México es un sueño. Para llegar al recinto, han tenido esfuerzo, sacrificio, disciplina, algunos de los elementos para su consagración.

Los Aniversarios son el marco perfecto en la historia del inmueble. Se recuerda aquel encuentro en donde Cien Caras perdió su incógnita en una arena abarrotada.

Atlantis ha sido uno de los grandes triunfadores en este escenario, al obtener las incógnitas de luchadores de renombre.

Por otra parte, en el 2007, el maestro lagunero Blue Panther despojó al Hijo de Lizmark de su incógnita, pero en el 2008 el lagunero perdió ante el Villano V.

“El alma mater es la Arena Coliseo. En la México, perdí mi máscara con mucho orgullo, esta arena me ha cobijado junto con mis hijos, aquí corrieron y se hicieron luchadores, por lo que estaré agradecido. Me llena de orgullo el ver, cómo la gente se emociona y canta la Puerta Negra, pero agradezco el cariño de los aficionados”, dijo Blue Panther.

Uno de los eventos recordados de Homenaje a Dos Leyendas fue aquel evento donde el Villano III perdió la máscara ante Atlantis. Para esta lucha, las localidades se agotaron una semana antes de la fecha.

Villano IV recordó cómo entendió la importancia de la Arena México Foto: CMLL

Ray Mendoza fue un gran triunfador de esta arena. De chico, Villano IV iba a las funciones del Circo Atayde o el Holiday On Ice, pues no dejaban entrar a los niños a las funciones de lucha.

“En Guatemala había ocurrido un sismo y permitieron la entrada de los niños. Así conocí a la Arena México y vi a mi papá cómo se preparaba y tenía un ritual cuando luchaba. Desayunaba bien, hacía ejercicio y descansaba, comía y luego se ponía su traje, cuidaba mucho su aspecto, usaba traje y me hizo entender la importancia que tenía la Arena México, pues era un local donde tenía un especial cuidado en sus equipos, haciéndome entender, que era una Arena de gran importancia”, recordó. Con los años, Villano IV logró cautivar a los aficionados de la Doctores.

En un momento de tensión, a Averno le llegó “El Juicio Final” pues el 11 de junio de 2011, parecía que no se llevaría a cabo el evento, y ante todo lo que se presentó, se realizó con un final desfavorable para el rudo ante La Máscara.

“Un recinto digno de respeto. Mi padre luchó en esta arena y fue guía y un maestro de mucho respeto. En esta arena gané una máscara, también la perdí, así se sigue escribiendo una historia memorable”, dijo.

Son alguno de los capítulos que se han escrito en la Arena México, donde también las Amazonas han sido reconocidas, los micro luchadores han fascinado a la afición y los extranjeros buscan conquistarla.