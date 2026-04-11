Hechicero va a la final del Campeonato Universal 2026

Hechicero se proclamó como el gran ganador de la segunda eliminatoria y consiguió su boleto a la final del Campeonato Universal 2026, que se disputará en el 70 aniversario de la Arena México.

Para esta eliminatoria que se realizó ante un gran lleno en el Viernes Espectacular, participaron Místico, Templario, Niebla Roja, Ángel de Oro, Neón, Stigma y Hechicero.

Hechicero elogió a Ángel de Oro Foto: CMLL

Todavía no se escuchaba el silbatazo inicial, cuando comenzaron los vuelos. Neón se lanzó sobre Hechicero, mientras que Místico lo hizo desde las escaleras sobre “El Alquimista del Ring” y Ángel de Oro.

Tras irse eliminando, quedaron solo Hechicero y Ángel de Oro, donde ‘El Alquimista” salió con el brazo en alto.

“Este campeonato viene con muchos compromisos y responsabilidades. Me gusta darme responsabilidades. Son oportunidades que se me iban negando y hoy quiero que sea un gran año. Ángel de Oro es uno de los luchadores híbridos que tiene el Consejo, se sabe adaptar a cualquier estilo y saca buena lucha contra cualquier rival”, dijo Hechicero.

Por su parte, Atlantis Jr, Flip Gordon y Esfinge derrotaron a ‘El Galeón Fantasma’, El Difunto, Barboza y Furia Roja.

El Valiente sacó a relucir su experiencia para llevarse el ‘Match Relámpago’ ante Star Jr.

Zeuxis y Keyra se impusieron a Tessa Blanchard y Garra Negra, quien fue derrotada ilegalmente.

En la batalla inicial, Max Star, Futuro y Valiente Jr se impusieron a Guerrero Maya Jr, Raider y Okumura.