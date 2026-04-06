Barcelona se coronará ante Real Madrid si gana sus siguientes partidos

Barcelona derrotó al Atlético de Madrid y tomó 7 puntos de ventaja sobre Real Madrid, por lo que de ganar sus siguientes partidos, la escuadra de Hansi Flick se coronará ante los Merengues el próximo domingo 10 de mayo en el Spotify Camp Nou.

Con 8 partidos restantes para cada uno de los equipos, Barcelona suma 76 puntos de 90 posibles, mientras que Real Madrid cosecha únicamente 69 unidades, quedando a 7 de su acérrimo rival y dejando todo en manos de Lamine Yamal y compañía de cara a la definición por el título liguero.

El domingo 10 de mayo, Barcelona y Real Madrid se enfrentarán en el Spotify Campo Nou. Reuters

Con esta diferencia, la combinación de resultados favorece a los culés en la búsqueda del bicampeonato, mismo que representaría su cetro 29 en la historia de LaLiga, quedando únicamente por detrás de Real Madrid (36).

Estos son los siguientes partidos de Barcelona y Real Madrid en LaLiga:

Jornada 31: Real Madrid Vs Girona y Barcelona Vs Espanyol.

*Jornada 33: Real Madrid Vs Alavés y Barcelona Vs Celta de Vigo.

*Jornada 32: Betis Vs Real Madrid y Getafe Vs Barcelona.

Jornada 34: Espanyol Vs Real Madrid y Osasuna Vs Barcelona.

Jornada 35: Barcelona Vs Real Madrid – domingo 10 de mayo.

Jornada 36: Real Madrid Vs Real Oviedo y Alavés Vs Barcelona.

Jornada 37: Barcelona Vs Betis y Sevilla Vs Real Madrid.

Jornada 38: Real Madrid Vs Athletic de Bilbao y Valencia Vs Barcelona.

* Por calendarización, la Jornada 33 se disputará antes que la 32.

En caso de que Real Madrid remonte y se termine coronando de manera sorpresiva en LaLiga, será la primera vez que un equipo que cuenta con 7 puntos de ventaja a falta de 8 jornadas -o menos- deja escapar el título.

Tanto Barcelona como Real Madrid se mantienen con vida en la Champions League, siendo Atlético de Madrid y Bayern Múnich sus respectivos rivales en Cuartos de Final, añadiéndole una dosis más de dificultad al calendario local.

BFG